Japans Nobelpreisträger Kenzaburo Oe ist tot

Kenzaburo Oe war Japans großer Nachkriegsautor und ein überzeugter Pazifist. Jetzt ist der Schriftsteller im Alter von 88 Jahren gestorben.

Kenzaburo Oe ist tot. Der japanische Literaturnobelpreisträger starb im Alter von 88 Jahren, wie sein Verlag Kodansha mitteilt. "Er starb in den frühen Morgenstunden des 3. März an Altersschwäche", zitiert The Japan Times den Verlag. Eine Beerdigung im Rahmen der Familie habe bereits stattgefunden.

Kenzaburo Oe zählte zu wichtigsten Schriftstellern Japans

Er zählte in seinem Heimatland zu den wichtigsten Schriftstellern seiner Generation. Der Nachkriegsautor war ein überzeugter Pazifist. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima vor genau zwölf Jahren hatte er sein Land vergeblich zum Ausstieg aus der Atomkraft aufgefordert. Er war einer der prominenten Unterstützer der Kampagne Sayōnara Genpatsu Senmannin Akushon, die zu Demonstrationen und einer Unterschriftensammlung zum Atomausstieg aufrief.

Kenzaburo Oe erhielt 1994 Nobelpreis

Oe hatte im Jahr 1994 einen Nobelpreis erhalten – für seine Werke, in denen er zwei Themen seiner eigenen Geschichte beschreibt: das Leben mit seinem behinderten Sohn Hikari und die Mythen und Geschichte seines ländlichen Geburtsorts.

Seine Literatur ist geprägt vom Zweiten Weltkrieg und dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki. Er wandte sich in seinen Büchern gegen die Wiederbewaffnung seines Landes. Auch die Erfahrungen nach der Geburt seines geistig behinderten Sohnes hat Oe literarisch verarbeitet. Zu seinen Werken zählen "Der kluge Regenbaum", "Reißt die Knospen ab" und "Der stumme Schrei".