Neuer Kluftinger-Krimi "Affenhitze" erscheint am 28. April - Handlung und Kritiken

Am 28. April erscheint Kluftinger Band 12 neu im Bücherregal: "Affenhitze" ist der zwölfte Teil der beliebten Krimi-Reihe um den Allgäuer Kommissar. Worum es im neuen Buch geht.

Paläontologen tauften ihn „Danuvius guggenmosi“, alle anderen nennen ihn einfach nur „Udo“. Jedenfalls galt der Fund des urzeitlichen Menschenaffen in einer Tongrube bei Pforzen im Ostallgäu 2019 als Sensation. Nun ist Udo auch noch Stoff für Kommissar Kluftinger geworden, die Hauptfigur der bekannten Romanreihe der beiden Allgäuer Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr.

Handlung von "Affenhitze": Darum geht es in Kluftinger Band 12

In „Affenhitze“ will Professor Brunner beweisen, dass die ersten Primaten nicht, wie bisher vermutet, in Afrika lebten, sondern mitten in Europa, im Allgäu. Doch für seine These wird der Wissenschaftler angefeindet. Eines Sommertages wird er tot aufgefunden – ausgerechnet an der alten Ausgrabungsstätte, an der er Udo einst entdeckt hatte. Für Kluftinger kommen gleich mehrere Verdächtige infrage, allen voran eine zwielichtige Sekte.

Aber auch privat ist der Kommissar auf Observation: Die Tagesmutter seiner kleinen Enkelin ist ihm nicht geheuer. Sie verfolgt höchst seltsame Erziehungsansätze. Jetzt soll die „Helikopter-Oma“ mit einer Hightech-Drohne beschattet werden. Doch die Mission hat ihre Tücken.

Die Kluftinger Reihenfolge: Zwölf Krimi-Bücher sind bislang erschienen

„Affenhitze“ ist bereits der 12. Band der beliebten Kluftinger-Reihe, nach:

Band 1: Milchgeld (2003)

Band 2: Erntedank (2004)

Band 3: Seegrund (2006)

Band 4: Laienspiel (2008)

Band 5: Rauhnacht (2009)

Band 6: Schutzpatron (2011)

Band 7: Herzblut (2013)

Band 8: Grimmbart (2014)

Band 9: Himmelhorn (2016)

Band 10: Kluftinger (2018)

Band 11: Funkenmord (2020)

Rezensionen zu "Affenhitze": Das sagt die Presse über den neuen Kluftinger

„Spannend, mit scharfem, humorvollem Blick auf die Wirklichkeit. Die beiden Allgäuer Autoren erzählen mit Witz, Intelligenz und emotionaler Kraft.“ – Spiegel

„Einfach nur wieder sehr unterhaltsam. Kluftinger in seiner unnachahmlichen Art ermittelt bei Affenhitze im wahrsten Sinne des Wortes. Und es menschelt wie immer zwischendurch. Klasse.“ – Thalia

Michael Kobr (links) und Volker Klüpfel, das Kluftinger-Autorenduo, hier noch im Oktober bei einer Lesung in Augsburg mit dem Krimi "Funkenmord". Nun kommt ihr neues Buch der beliebten Krimi-Reihe. Foto: Peter Fastl (Archivbild)





"Affenhitze" erscheint Ende April - und bald schon das nächste Buch

Der Roman erscheint am 28. April – ein halbes Jahr früher als geplant. Ursprünglich wollten die beiden Autoren eine Geschichte ohne ihren schrulligen Kommissar aus Altusried schreiben, zudem nicht im Allgäu, sondern in Südeuropa. Doch die geplante Recherchereise dorthin musste wegen Corona entfallen. Also schrieb das Duo an Kluftinger-Folge Nummer zwölf. Inzwischen haben Klüpfel und Kobr ihren Besuch im Süden nachgeholt. Ihr neues Buch soll ab Herbst im Handel sein.