Lana Del Reys neuntes Album: Der Wandel der Retro-Lichtgestalt

Zwölf Jahre nach "Video Games" bleibt Musikerin Lana Del Rey mit ihrem neunten Album weiter im Gespräch. In den Texten zeigt sie sich erstmals von der familiären Seite.

Der Ocean Boulevard trennt den Stadtstrand von Long Beach und das Meer von den Ausläufern der Metropole Los Angeles. In ihr lebt Lana Del Rey. In einem ihrer neuen Songs taucht der Boulevard auf – als ein Sinnbild für ihr Seelenleben, in dem das Innen und das Außen voneinander getrennt sind. Von Freitag an ist dieses Lied nebst anderen auf ihrem neunten Album "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd?" zu hören. Dafür hat sich die 37-jährige US-Amerikanerin – mal wieder – neu er- und gefunden.

Das spiegelt sich schon in ihrem Namen wider: Geboren wurde sie 1985 als Elizabeth Woolridge Grant, erste Auftritte hatte sie unter dem Namen Lizzy Grant. 2010 hieß ihr erstes Album dann "Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant", die Metamorphose vervollständigte sie 2011 mit dem Namen "Lana Del Rey", eine Kreuzung aus dem Vornamen der 40er- und 50er-Ikone Lana Turner und dem Automodell Ford Del Rey.

Lana Del Rey ist eine personifizierte Hommage an das Amerika der 50er und 60er

Ausgehend von ihrem Debüthit "Video Games" kuratierte Del Rey sorgfältig ihr Bild als Retro-Lichtgestalt: Sie koppelte toupierte Haare und Liz Taylors Kleopatra-Make-up mit schweren, langsamen Melodien. Von Album zu Album entwickelte sie "ihren" Stil, eine melancholisch anmutende musikalische Hommage an das Amerika der 50er und 60er.

Auch in ihren Texten entfaltete sich die ledige US-Amerikanerin weiter, in ihrem immerhin neunten Studioalbum wird sie erstmals persönlicher und singt auch über ihre Familie. Im vorab veröffentlichten Lied "A&W" sind die ersten beiden Zeilen etwa: "Ich habe kein Rad mehr geschlagen, seit ich neun war./Ich habe meine Mutter seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen."

Feminismus findet Sängerin Del Rey "interessant"

Del Rey – übrigens Fan des FC Liverpool – entwickelte sich im Laufe ihrer Karriere auch zur Feministin: Noch 2014 sagte sie, das Konzept "Feminismus" fände sie "einfach nicht interessant". Diese Meinung revidierte sie noch während der Trump-Präsidentschaft um den Höhepunkt der Me-Too-Bewegung. Gegen Trump hatte Del Rey nach eigenen Angaben übrigens aus Abneigung versucht, Hexerei einzusetzen.

Ob Hexerei Lana Del Rey zu Beginn ihrer Karriere beim Bekämpfen ihres Lampenfiebers half, ist nicht überliefert. Das schlug sich damals in durchwachsenen Live-Auftritten nieder, mittlerweile ist Del Rey aber auch auf der Bühne souverän. So können sich ihre Fans darauf freuen, wenn Del Rey auf ihrer nächsten Tour live den Tunnel unter dem Ocean Boulevard besingt.