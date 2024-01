Die vielbegabte Mimin Judy Winter wird 80

Schauspielerin Judy Winter wird 80, ist beruflich erfolgreich und steht noch immer vor der Kamera. Privat hatte sie nur mit einem Mann Glück.

Johannes Mario Simmel war in den 1970er-Jahren einer der populärsten Schriftsteller Europas. Sein vielleicht bekanntester Roman trug den Titel "Und Jimmy ging zum Regenbogen". Für Judy Winter bedeutete dessen Verfilmung 1971 den schauspielerischen Durchbruch, den Auftakt einer großen und langen Karriere. Noch immer steht die gebürtige Oberschlesierin vor der Kamera, beispielsweise in der beliebten Fernsehreihe "Familie Bundschuh".

Man mag es kaum glauben, weil man ihr das Alter nicht ansieht und sie noch so aktiv ist, aber am Donnerstag, 4. Januar, wird die multitalentierte Künstlerin 80 Jahre. Winter arbeitete in ihrer Karriere auch als Chansonsängerin, Synchron und Hörspielsprecherin und engagiert sich bis heute in der Aidshilfe.

Die Karriere von Judy Winter begann am Theater Ulm

Ihre Karriere begann sie Anfang der 1960er-Jahre am Theater Ulm, sie wechselte kurz danach zum Theater Bremen, wo sie unter dem bekannten Regisseur Peter Zadek arbeitete, mit dem sie später liiert war. Ihr größter Bühnenerfolg war die Rolle als Marlene Dietrich, bei der sie seit 1998 mehr als 600 Mal auf der Bühne stand. Die Rolle bedeutete ihr viel - im Gegensatz zu ihrem runden Geburtstag jetzt: "Ich werde mich wohl nicht anders als mit 79 fühlen. Ich sage ja nicht zu mir: Oh Gott, der Tod nähert sich, jetzt hör' ich auf zu leben. Der 30. Geburtstag war für mich viel schlimmer. Das war der Abschied von der Jugend, der Eintritt in die Erwachsenenwelt", sagte sie vor wenigen Tagen dem Magazin Bunte.

Gesundheitlich ist Judy Winter ein kleines Wunder. Sie hielt es wie Winston Churchill - Sport war nie ihre Leidenschaft. Auf die Frage, wie sie sich fit halte, antwortete sie trocken: "Ich steige weder die vier Etagen in meine Wohnung, noch jogge ich." Allerdings habe sie vor 17 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Bis dahin habe sie täglich vier Packungen Roth-Händle oder Gauloises geraucht.

Einen Partner möchte Judy Winter nicht mehr

Einen Partner hat die Schauspielerin derzeit nicht. Wenn es nach ihr geht, bleibt das so: "Ich habe ausreichend geliebt, da waren tiefe Gefühle", sagte sie und erzählt im Bunte-Interview, dass ihr dritter und letzter Ehemann, der Jazzmusiker Rolf Kühn, "leider sehr untreu" gewesen sei. "Und das tat sehr weh. Er war sexsüchtig." Allerdings spielt ein jüngerer Mann noch immer eine große Rolle in ihrem Leben - ihr Adoptivsohn Francis, den sie 1999 im Alter von 28 Jahren zu sich nahm. Mit ihm will sie ihren Geburtstag am Meer verbringen.

