Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe spricht von Neuanfang

Ein Instagram-Post des Rammstein-Gitarristen Richard Kruspe sorgt zurzeit für Diskussionen unter Fans: Gibt es bald neue Musik? Oder plant der Musiker ganz anderes?

Richard Kruspe, Gitarrist von Rammstein und Band-Kollege von Till Lindemann, sorgt seit Montag in den sozialen Medien für Rumore. Auf Instagram postete Kruspe einen Reim, der auf einen Neuanfang des Musikers hindeutet und Fans in Aufregung versetzt. "Counting down to a brand new Start / 1234, I'll follow my Heart", schrieb der Musiker zu einem Bild von sich mit Gitarre. Auf Deutsch sinngemäß: "Countdown zu einem neuen Start, ich folge meinem Herzen."

Viele Fans rätseln seitdem, was die Zeilen bedeuten. Gibt es bald etwa ein neues Album? Handelt es sich um eine neue Songzeile? Der 56-Jährige ist nicht nur Teil von Rammstein, sondern hat auch ein Nebenprojekt: Die Metalband Emigrate, die er selbst gegründet hat. Es könnte sich demnach sowohl um neue Solo-Musik als auch um neue Musik für Rammstein handeln.

Richard Kruspe geht im Sommer 2024 mit Rammstein auf Tour

Andere Fans mutmaßen über einen kompletten Neuanfang, eine Solo-Karriere und sogar eine mögliche Auflösung von Rammstein. Seit dem Skandal rund um Till Lindemann vergangenes Jahr kursierte das Gerücht immer wieder. Bekannt ist jedoch, dass Kruspe gemeinsam mit Rammstein im Sommer 2024 auf Tour geht. Auf einen Rammstein-Ausstieg deutet das nicht hin.

Bei dem aktuellen Instagram-Post von Kruspe handelt es sich nicht um den ersten Beitrag, der Verwirrung stiftet. Schon in der Vergangenheit sorgte Kruspe mit bizarren Bildern und Bilderunterschriften für Diskussionen unter den Fans.

