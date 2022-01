Preisverleihung

vor 33 Min.

Schauspielerin Rebel Wilson wird Bafta-Filmpreise moderieren

Die Australierin will einen Modertoren-Jog in England übernehmen und die Filmpreise Mitte März in London begleiten. Sie sei sich sicher, dass es Corona dann nicht mehr gebe.

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson wird im März die als Baftas bekannten britischen Filmpreise in London moderieren. "Ich freue mich sehr, die britischen Film Awards zu moderieren im März, wenn Covid nicht mehr existieren wird, weil es definitiv bis dahin gecancelt sein wird", schrieb die 41-Jährige am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal. Mit dem Begriff "canceln" oder der "Cancel Culture" wird das Phänomen bezeichnet, dass Menschen in der öffentlichen Debatte kompromisslos verurteilt werden - etwa wegen politisch inkorrekter Äußerungen. Im vergangenen Jahr, als die Preisverleihung als halb-virtuelles Format stattfand, moderierten Edith Bowman und Dermot O'Leary die Show. Üblicherweise reisen viele US-Stars zu dem Event nach London, auch die Royals sind regelmäßig dabei. Die Nominierungen sollen am 3. Februar bekanntgeben werden, die Verleihung soll am 13. März sein. Wilson, bekannt als "Fat Amy" aus den "Pitch Perfect"-Komödien, zeigte sich auf aktuellen Fotos, nachdem sie zuletzt deutlich abgenommen hatte. "Ich weiß, dass ich nicht mehr witzig sein werde, weil ich nicht mehr fett bin", schrieb sie dazu ironisch. © dpa-infocom, dpa:220114-99-712097/3 (dpa)

Themen folgen