Sonthofen

06:00 Uhr

Wie ein Haus pfiffig Geschichte erzählt: Das Alpenstadtmuseum in Sonthofen

So bestieg der Skipionier und Bergsteiger Fritz Heimhuber die Gipfel rund ums obere Illertal. Ausstellungsstücke aus dem neuen Alpenstadtmuseum in Sonthofen.

Plus Das neue Alpenstadtmuseum in Sonthofen zieht Menschen aller Altersstufen an. Es vermittelt die Geschichte der Region mit vielen fantasievollen Details.

Von Klaus Schmidt Artikel anhören Shape

Das Interesse scheint die Erwartungen zu übersteigen: Seit der Eröffnung des Alpenstadtmuseums in Sonthofen Ende Januar wurden bereits etwa 5000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Damit werden die als Richtwert angesetzten 8000 bis 10.000 pro Jahr erwarteten Besucher „dieses Jahr sicher problemlos erreicht“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Rund 11,2 Millionen Euro hat die Kommune in dieses Projekt investiert, um ihr mit Sammlungsstücken vollgestopftes Heimathaus zu erweitern und in ein modernes Museum zu überführen. Die Rechnung scheint aufzugehen: „Es kommen Menschen aller Altersstufen, darunter viele Familien mit Kindern“, lautet eine erste Bilanz.

