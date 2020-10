07:03 Uhr

100. Geburtstag in Landsberg: Für Else Lobmayr gibt es Rosen

Am 4. Oktober feiert Else Lobmayr aus Landsberg ihren 100. Geburtstag.

Von Julia Greif

„Dass ich gesund bleibe“, das wünscht sich Else Lobmayr für die Zukunft. Die Seniorin wurde am 4. Oktober 1920 im Gebiet der heutigen Slowakei geboren und feiert am Sonntag in Landsberg ihren 100. Geburtstag.

Else Lobmayr wuchs mit ihren beiden Geschwistern Franz und Margarete bei Mutter und Großmutter auf. Weil ihre Mutter oft arbeiten musste, verbrachte sie ihre Kindheit größtenteils bei ihrer Großmutter auf einem Bauernhof mit fünf Ziegen. „Ihre Großmutter spielte die Hauptrolle in ihrem Leben“, erzählt ihre Tochter Christine Menzel. Bis zu ihrer ersten Ehe 1941 arbeitete Else Lobmayr in einer Weberei. Ihre erste Ehe endete abrupt, da ihr Mann im Zweiten Weltkrieg fiel. 1945 musste sie mit ihrer Familie ihre Heimat verlassen.

Sie war Vorturnerin bei der FT Jahn Landsberg

In Rott fand Else Lobmayr ein neues Zuhause. 1947 lernte sie ihren zweiten Mann Hans, einen Justizbeamten, beim Tanzen kennen. Sie hat zwei Töchter aus erster und zweiter Ehe. Ab dem Jahr 1948 wohnte Else Lobmayr mit ihrem Mann und den Kindern in Landsberg, zunächst in einer Dienstwohnung. Dort werkelte sie gern im Garten und baute Obst und Gemüse an. In ihrer Freizeit liebten sie und ihr Mann Sport. Beide waren Vorturner bei der FT Jahn Landsberg.

Im Urlaub und an den Wochenenden fuhr die Familie zum Wandern oder zum Skifahren nach Südtirol. Mit 70 Jahren stellte sich Else Lobmayr allerdings zum letzten Mal auf Ski. 1979 zog sie in ihre jetzige Landsberger Wohnung um. 2012 starb ihr Mann, ihre Tochter Christine Menzel zog daraufhin zu ihr. In der Wohnung sitzt die Jubilarin am liebsten im cremefarbenen Sessel, um ihre Füße streift ein Hund. Mit ihrer Tochter geht Else Lobmayr gern spazieren oder ins Café.

Ein Spalier aus Rosen

Zum runden Jubiläum am 4. Oktober kommt die ganze Verwandtschaft, darunter drei Enkelkinder und fünf Urenkel, in einem Gasthof in Hofstetten zusammen. Vielleicht gibt es dann neben einem Spalier aus Rosen auch das Lieblingslied des Geburtstagskinds „Kommt ein Vogel geflogen“.

