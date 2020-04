Abgewählter OB nicht im Büro: Eine Krise, die keine ist

Handfester Skandal oder ganz normaler Vorgang? LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger hat eine klare Meinung zur Abwesenheit von Landsbergs Oberbürgermeister Mathias Neuner.

Lärm um nichts oder ein echter Skandal? Hat der Landsberger OB Mathias Neuner seine Stadt im Stich gelassen oder hat auch er ein Recht auf eine Auszeit? Egal, wie man das kommentiert – es ist immer falsch. Denn einige müssen kräftig nachtreten, obwohl es doch eigentlich schon reicht, wie deutlich Neuner abgewählt wurde. Die anderen setzen nun auf seine Erfahrung gerade in einer Krise. Auch eine deutliche Ansage. Nach der Abwahl war davon keine Rede.

Eins ist aber Fakt: Egal, ob Neuners Abwesenheit nun taktisch klug war oder nicht: Er ist für seine Nachfolgerin da und das bestätigt sie auch selbst. Er ist weder verreist noch nicht erreichbar. Er hat in der Verwaltung alles geklärt, was die Einsatz- und Leistungsfähigkeit betrifft, und mit dem Stadtrat in einer Krisensitzung alles Notwendige veranlasst, um die Landsberger zu unterstützen.

Baumgartl bekommt Unterstützung, obwohl sie keine Newcomerin ist

Er unterstützt seine Nachfolgerin, die nun ein wenig überstürzt ins Amt geworfen wurde. Nicht vom Büro aus, sondern von zu Hause, wie gerade sehr viele von uns. Dass man vorzeitig seinen Dienst antreten muss, ist nicht so selten und trotzdem – Doris Baumgartl hat alle Unterstützung verdient. Doch sie ist seit Langem Bürgermeisterin und keine Newcomerin. Sie wird diese Krise meistern. Und der Stadtrat scheint die Abwesenheit Neuners mangels Terminen noch gar nicht mitbekommen zu haben. Also, wo ist der Skandal, oder ist das alles ein wenig konstruiert worden?

Lesen Sie den Artikel dazu:Warum Doris Baumgartl derzeit OB Mathias Neuner vertritt

Themen folgen