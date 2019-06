vor 41 Min.

Abifeier am DZG in Landsberg: Mit dem „TrAbi“ auf und davon

Bei der Abifeier am DZG in Landsberg geht es um kaputte Wecker und einem Hacker-Angriff. Die Feier bietet Anlass, auf lustige Ereignisse zurückzublicken.

Von Hertha Grabmaier

Nach einer „supertollen musikalischen Eröffnung“, so Schulleiter Bruno Bayer, setzte sich dieser intensiv mit dem künstlerischen Aspekt des Abi-Motivs auseinander. In seiner ebenso geist- wie humorvollen Rede erklärte er das Motto „Mit dem Abi in die Freiheit“ aus seiner Sicht als ein geschlossenes Ganzes.

In die Darstellung der dunklen Gestalten, welche im unteren Teil des Plakates die Hände in die Höhe recken, interpretierte er Schüler, die Bildung wollen, um aus dem Dunkel der Unwissenheit in das Licht des Wissens und der Erkenntnis zu streben. Mit dem Trabi, der mithilfe von 81 bunten Luftballons abhebt, kämen irgendwie die Eltern ins Spiel. Ein Luftballon symbolisiere jeweils einen Absolventen und zusammengefasst stünde der große Ballon für gemeinsames, erfolgreiches Arbeiten. „Seid individuell und zugleich gemeinsam“, so Bayer. „Im gestalterischen Ausdruck sehe ich eure Wertschätzung für unser Bildungskonzept“.

Schweigeminute für Dietmar Fogt-Bergmann

In einer Schweigeminute wurde des im Januar verstorbenen Direktoratsmitarbeiters Dietmar Fogt-Bergmann gedacht. Jonas Pioch gratulierte im Namen von Stadt und Kreis und berichtete locker und sehr persönlich über eine abendliche Diskussionsrunde zum Thema Freiheit. „Freiheit ist ein sehr individuelles Konstrukt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, der Begriff Freiheit ändert sich immer wieder“, so Pioch. Er lobte das politische Engagement der Jugend und zitierte Henry Ford: „Glück ist, das zu mögen, was man muss, und das zu dürfen, was man mag“.

Nach einem musikalischen Ausflug in die Klassik ließen die Abiturientensprecher Julia Siebert und Emilia Pallmer in fast identischen Abendkleidern die letzten Jahre Revue passieren, erzählten witzig, wie nach der wunderbaren Studienfahrt in die italienische Sonne das Abi förmlich auf sie zugesaust sei und wie sie auch die fast unlösbaren Matheaufgaben geschafft hätten. Im sagenumwobenen Oberstufenzimmer mit mangelhafter Sauberkeit wurde manches ausgeheckt und zahlreiche Freundschaften geschlossen. Schulleitung, Lehrer und alle Mitarbeiter des Hauses hätten viel Verständnis gezeigt und dafür bedankten sie sich herzlich.

Schöne und spannende Ereignisse

Oberstufenkoordinator Walter Kastenmeyer hatte schöne und spannende Ereignisse in seinen mitgebrachten Koffer gepackt. Er verriet lustige Begebenheiten von Schulaufgaben in Verkleidung, kuriosen Unterrichtsbefreiungen, nicht funktionierenden Weckern und den trickreichen Angriff eines Informatikschülers auf das schulinterne Computersystem, der in die Schulannalen eingehen werde.

Kastenmeyer wünschte, „dass ihr ein Reiseziel erreicht, das zu euch passt und kommt gut dort an, wo es euch hinzieht“. Mit „wenn Frau Beck zur Brille greift, wird es ernst“ betrat die stellvertretende Schulleiterin Martina Beck die Bühne in der Aula der Fritz-Beck-Mittelschule, wo heuer die Verabschiedung stattfand und begann, zusammen mit Bruno Bayer und Walter Kastenmeyer, mit der Zeugnisübergabe an die 27 Absolventen mit einer Eins vor dem Komma.

Gutscheine und Urkunden

In deren Umschlägen befanden sich auch Gutscheine, Auszeichnungen und Urkunden des Landkreises und des Fördervereins DZG. Die Abi-Tasse überreichte Elternbeiratsvorsitzender Bernhard Gühne. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee belohnte die fünf Besten und die Frank-Hirschvogel-Stiftung die beiden 1,0-Absolventen. Johannes Sturm will Informatik studieren und Annika Kemmer ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren.

Themen Folgen