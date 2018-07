14:28 Uhr

Alkoholverbot: Protest an der Herrschinger Seepromenade

Viele Bürger in Herrsching zeigen, dass ihnen die neue Regelung am See nicht gefällt. Sie bilden eine Menschenkette und demonstrieren friedlich.

Von Peter Stöbich

Mit einer friedlichen Protestaktion machten am Wochenende viele Bürger in Herrsching deutlich, dass sie mit dem Alkoholverbot nach 22 Uhr an der Seepromenade nicht einverstanden sind. Zwischen der Strandbar „Bayerische Brandung“ und dem Seespitz bildete sich am Samstag abend eine Menschenkette, zu der die Wirte Martin Gruber, Florian Koehlen und Jochen Nibbe über die sozialen Medien aufgerufen hatten. Mitarbeiter der von der Gemeinde beauftragten Sicherheitsfirma ließen die zahlreichen Leute gewähren und zeigten sich gesprächsbereit mit den Protestierern und Pressevertretern.

Niemand schüttet es in den See

„Niemand nimmt den Gästen ihr Glas weg und schüttet es in den See“, sagte ein Security-Mitglied. „Wir haben auch keinerlei polizeilichen Befugnisse und müssen die Polizei hinzuziehen, wenn jemand die Aufnahme seiner Personalien verweigert.“ Dass es donnerstags, freitags und samstags jeweils von 20 bis 0 Uhr überhaupt Kontrollen gibt, stößt nicht nur vielen Herrschingern sauer auf. „Das ist doch grauenvoll und macht die ganze entspannte Sommerstimmung kaputt“, meinten Beate und Wolfram Wechsler.

Es kam öfter zu Vandalismus

Der Gemeinderat hatte das Alkoholverbot im Winter 2016 für die Seepromenade und den Kurpark von 22 bis 7 Uhr beschlossen, es wird vom Sicherheitsdienst überwacht. „Die Mitarbeiter wurden angewiesen, mit Maß und Ziel zu prüfen. Seitdem gibt es im Rathaus keine Beschwerden mehr“, betont Bürgermeister Christian Schiller. Das Alkoholverbot nur auf den Kurpark einzuschränken, hält er für schwierig. Auch die Polizei hatte zu dieser Maßnahme geraten, weil es immer wieder zu Vandalismus nach Alkoholexzessen gekommen war. In manchen Jahren musste die Gemeinde Vandalismusschäden in Höhe von 60 000 Euro verzeichnen.

„Wollen uns nicht bevormunden lassen“

Martin Gruber und seinen Mitstreitern geht es um Grundsätzliches. Er hatte die Protestversammlung angemeldet und für die Menschenkette Ordner organisiert, die statt Warn- Schwimmwesten trugen. „Wir wollen, dass unbescholtene Leute in Ruhe hier sitzen und etwas trinken können, ohne dass sie sich bevormunden lassen und ausweisen müssen - schließlich sind wir nicht am Frankfurter Hauptbahnhof“, sagt er. „So ruinieren wir unser gesamtes Aushängeschild. Es ist hier noch nie etwas passiert und die Wirte haben selbst das größte Interesse daran, dass es entlang der Promenade ordentlich und sauber ist.“ Das Alkoholverbot schade Herrsching, weshalb er sich einen konstruktiven Diskurs mit der Gemeindeverwaltung wünsche.

Friedliche Gäste stören nicht

„Des Ganze is einfach a Riesenschmarrn“, meinten drei junge Männer, die vom Westufer nach Herrsching gekommen waren und Plakate mitgebracht hatten. Differenzierter sahen Petra und Klaus Wittmann aus Augsburg die Protestaktion. „Man kann beide Seiten verstehen, die Bürger und die Gemeinde“, sagten sie. „Friedliche Gäste stören nicht, Glassplitter auf der Promenade schon.“ Und bei Nacht vermittle der Einsatz einer Security durchaus ein besseres Sicherheitsgefühl.

Ähnliche Probleme in Utting

Ähnliche Probleme wie am Ostufer gibt es auch in Utting, wo im Summerpark ebenfalls Alkoholverbot gilt und ein Sicherheitsdienst präsent ist. Da nicht nur der Park ein beliebter Treffpunkt ist, sondern auch das nahe Strandbad, das Sonnendachl und der Schulhof, gehört die Kontrolle dieser Bereiche ebenfalls zum Auftrag der Sicherheitsleute. Bürgermeister Josef Lutzenberger erinnert sich an zahlreiche Vorfälle wie brennende Mülleimer und ausgehobene Schachtdeckel, die letztlich zu der Entscheidung geführt hatten, Kontrollen durchzuführen. Zur kontroversen Debatte im Gemeinderat über die neue Parkordnung stellt Lutzenberger fest: „Was wir nicht kontrollieren, brauchen wir auch nicht zu erlassen.

