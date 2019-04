25.04.2019

Alles rund ums Bauen

Über 50 Aussteller bei Energie + BauMesse am 27. und 28. April

Wie heize ich energiesparend, wie fährt es sich in einem Elektroauto, welche Baustoffe verwende ich am besten und wie versichere ich das Ganze? Viele Fragen rund um Bauen, Sanieren, die Baufinanzierung und das Thema Energie werden am Samstag 27. April und Sonntag 28. April in der Eissporthalle in Landsberg beantwortet.

Dort findet zum dritten Mal die Energie + BauMesse statt, organisiert von der messe.ag und der Landsberger Energie Agentur (Lena). Zuletzt waren im Jahr 2017 rund 3000 Besucher zur Messe in die Halle am Hungerbachweg gekommen. Die Veranstaltung behandelt verschiedenen Themenfelder. Es handelt sich um die Bereiche Energie, Heiz- und Haustechnik, Einbruchschutz und Sicherheit, Finanzierung und Fördermittel, Hausbau und Immobilien, Baustoffe und -elemente, Garten und Wohnen sowie Recht und Versicherung.

Die Ansprechpartner bei den mehr als 50 Ausstellern, von der Baufirma, über das Malergeschäft bis zum Bankunternehmen stehen jeweils von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung. Die Aussteller kommen laut Projektleiter Matthias Reichhart zu 80 Prozent aus der Region. Im Foyer des Landsberger Sportzentrums sowie im Vortragssaal läuft über die zwei Tage hinweg ein Vortragsprogramm, das Informationen in den verschiedensten Bereichen verspricht: Es geht ums richtige Lüften, intelligente Energielösungen, Schimmel im Haus, die Mobilität der Zukunft aber auch um Tipps von der Polizei, wie man die eigene Immobilie gegen Einbruch schützt. In einem Vortragsraum wird das Programm von der Energieagentur Lena gestaltet, im zweiten von den Ausstellern.

Reichhart weist auf einige Highlights bei der Energie- und Baumesse hin: Dachplatten, die Strom erzeugten, würden beispielsweise als Weltneuheit vorgestellt, in der Sonderschau E-Mobilität gebe es am Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit von Probefahrten und wer wolle, könne jetzt bei den Ausstellern online einen Termin vereinbaren, auf der Internetseite zur Messe. (smi)

