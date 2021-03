16:03 Uhr

Anzeige gegen Hebamme: Dießener Polizei gibt Fehler zu

In einem Dießener Ortsteil kontrollierte die Polizei einen Geburtsvorbereitungskurs.

In einem Ortsteil von Dießen wird ein Geburtsvorbereitungskurs kontrolliert und Anzeige erstattet. Jetzt äußert sich der Polizeichef zum Vorgehen seiner Kollegen.

Der Fall hat für Wirbel gesorgt. Am 7. März berichtete die Dießener Polizei in ihrem Pressebericht von einer Kontrolle eines Geburtsvorbereitungskurs einer Hebamme in einem Dießener Ortsteil. Wie es im Polizeibericht, den auch unsere Zeitung veröffentlichte, hieß, hätten die Hebamme sowie teilnehmende Schwangere und deren Begleitpersonen keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Darüber hinaus sei der Kurs nicht genehmigt gewesen. Jetzt stellt Polizeichef Alfred Ziegler das Ganze anders dar.

Vor Ort hätten die Beamten mit der Hebamme gesprochen. Auf Nachfrage nach dem Vorliegen eines Hygienekonzepts sei dies von ihr zunächst verneint worden. Aufgrund der Zeugenangaben und der Feststellungen vor Ort, habe sich ein Anfangsverdacht für Ordnungswidrigkeiten nach der Infektionsschutzverordnung ergeben. „Zu Beginn der Ermittlungen wurde außerdem fälschlicherweise davon ausgegangen, dass für die Durchführung eines solchen Kurses eine Genehmigung des Landratsamts notwendig ist“, so Ziegler. Dieser bedurfte es allerdings nicht. „Die in diesem Zusammenhang getätigten Aussagen im Pressebericht der Polizeiinspektion Dießen vom 7. März werden hiermit richtiggestellt.“

Die Polizei sucht einen Mittelweg

Polizeichef Alfred Ziegler sieht den Einsatzablauf kritisch. Selbstverständlich müsse die Polizei Mitteilungen aus der Bevölkerung ernst nehmen und habe sich deshalb entschlossen, das Geschehen in der Hebammenpraxis zu überprüfen. „Wir als örtliche Polizei müssen die Einhaltung der geltenden Regelungslagen kontrollieren und pflegen dabei eine enge Abstimmung mit der jeweils zuständigen Verfolgungsbehörde.“ Bestreben der Polizei sei es, stets den richtigen Mittelweg zwischen konsequentem Einschreiten sowie der notwendigen Sensibilität im Hinblick auf die Bedürfnisse Einzelner zu wählen. „Dies ist uns im vorliegenden Fall nicht optimal gelungen.“ (lt)

