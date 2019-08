Asyl-Unterkünfte: Versprechen und ihre Folgen

Es allen recht zu machen ist meist eine schwierige Sache. Das gilt auch bei der Frage, wo künftig noch Asyl-Unterkünfte bestehen sollen, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Droht in Sachen Asyl-Unterkunft nach Landratsamtserweiterung, Sparkassenfusion und Parkplatzerweiterung am Klinikum ein neuer Konflikt zwischen Stadt und Landratsamt? Die Absicht des staatlichen Landratsamts, die brandgeschädigte Containeranlage in der Iglinger Straße in Landsberg bis 2022 wieder in Betrieb zu nehmen, wird im Landsberger Stadtrat wohl nicht widerspruchslos durchgewunken werden, wenn der Antrag des Landratsamts am 18. September auf dem Tisch liegt.

Das politische Versprechen, hier nur für vier Jahre Asylbewerber unterzubringen ist ein wichtiger Punkt, der nicht ohne Not vom Tisch gewischt werden darf – gerade auch bei diesem Thema. Allerdings ist nicht jede von Jost Handtrack angeführte andere Unterkunft wirklich eine Alternative. Bischofsried ist gerade für Familien und Kinder wirklich zu weit draußen. Etwas anders sieht es mit der Kauferinger Soccerhalle aus. Sie liegt deutlich besser. Anders als an der Iglinger Straße gibt es dort auch keine unmittelbar benachbarten Wohnhäuser, und Familien dürften insgesamt nicht so ein problematisches Klientel wie junge Männer sein. Allerdings: Ein Versprechen wurde auch in Kaufering gemacht – die Soccerhalle soll nur bis Ende 2019 Flüchtlingsunterkunft sein.

