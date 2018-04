vor 55 Min.

Auf der Suche nach Bausünden in der Altstadt

Die Landsberger Mitte will Bausünden in der Landsberger Altstadt unter die Lupe nehmen. Hans-Jürgen Schulmeister, Wolfgang Weißensee und Dritter Bürgermeister Axel Flörke (von links) bei einem Ortstermin.

Mehr Kontrollen auf Baustellen im historischen Stadtkern - das fordert die Partei „Landsberger Mitte“. Der Dritte Bürgermeister sieht das Bauamt am Limit.

Von Dieter Schöndorfer

Passen Edelstahlrohre, Schiffskaminen gleichend, auf ein altes Haus in der Altstadt? Ist die Form von Gauben, die sich vermehrt auf der ebenso geschützten Landsberger Dachlandschaft zeigen, tatsächlich zulässig? Und: Wer überprüft das eigentlich? Das fragen sich schon seit Längerem Stadträte der unterschiedlichsten Fraktionen. Das Heft des Handelns in die Hand nehmen will nun die Landsberger Mitte. Sie prangert Verstöße oder Unstimmigkeiten zur Altstadtsatzung und zum Ensembleschutz an.

Dass sie sich als Bewahrer der Tradition und als Stadträte gleichzeitig dem Gemeinwohl der Landsberger Bürger - also auch der Neubürger - verpflichtet, in einem Spannungsfeld befinden, ist Axel Flörke klar. „Eigentum verpflichtet, aber Eigentum berechtigt auch“, erklärt der Dritte Bürgermeister der Stadt das Dilemma, in dem sich auch Genehmigungsbehörden befinden. „Wir wollen das Einhalten von Regeln, andererseits auch Wohnen und Leben in der Altstadt fördern.“ Es sei ein weiter Spagat, versichert Hans-Jürgen Schulmeister, der gemeistert werden will, um nicht nur den richtigen Ton und Vorgehensweise, sondern auch den richtigen Zeitpunkt eines eventuell notwendigen Einschreitens zu finden.

Wie viel Dämmung ist erlaubt?

Allzu oft passiere es, dass Bauverwaltung und das in Landsberg omnipräsente Landesamt für Denkmalpflege von Bauherrn vor vollendete Tatsachen gestellt würden. Als Beispiel dafür zeigte die Landsberger Mitte im Rahmen einer Altstadtführung ein Haus am Klösterl, bei dem ihrer Meinung nach und - durch alte Bilder belegt - das Gesamtbild dort sichtbar verändert wurde. Der Bauherr habe nämlich beim Dachausbau dieses um nahezu ein Vollgeschoss nach oben gesetzt und eine sehr üppig dimensionierte Gaube eingebaut (LT berichtete mehrfach).

Der Bauherr, bei der Führung ebenfalls anwesend, begründete die Veränderungen unter anderem mit einer geforderten, neuen Dachdämmung, die allein schon über 40 Zentimeter betragen habe. Dr. Wolfgang Weisensee, ebenfalls Stadtrat der Landsberger Mitte, zitierte die Bayerische Bauordnung, nach der offenbar lediglich 20 Zentimeter Dämmung vorgegeben seien.

Statt historischer wurden billige moderne Dachziegel verwendet

Allerdings ärgere ihn viel mehr, dass vom städtischen Bauamt bis heute niemand nachgeprüft habe, ob überhaupt Plan und Bauausführung übereinstimmen. „Es ist die Kontrolle von solchen Vorhaben, die bei uns in Landsberg nahezu fehlt“, bemängelt er. So komme es zu weiteren Beispielen wie am Hauptplatz 175, der ehemaligen Stadtwohnung (von Herzog Wolfgang) und späterem Amtsgebäude der Landesregierung. Heute beherbergt das stattliche Haus unter anderem einen gastronomischen Betrieb. Axel Flörke: „Der Dachstuhl, der noch erhalten ist, stammt aus dem Jahr 1457.“ Doch dieser sei beim erneuten Umbau mit wenig historischen Dachziegeln eingedeckt worden.

Anstatt die dort üblichen und vorgegebenen Mönchspfannen zu verwenden, zeigen sich heute auf dem Dach Biberschwanzziegel und die hätten laut Weisensee gleich mehrere Vorteile: „Sie sind viel leichter und billiger.“ Auch hätte der Bauherr laut Schulmeister zwei gotische Giebelknäufe kurzerhand entfernt, „teils ohne denkmalschutzrechtliche Erlaubnis“. Ginge es nach Weisensee, hätte das Vorgehen der städtischen Bauverwaltung nur wie folgt ablaufen dürfen: den Bau einstellen und Rückbau.

Es gibt aber auch Vorbilder

Vielen ein Dorn im Auge und optisch auffällig ist auch der Wohnungsbau in der Brudergasse auf dem Gelände des früheren Friedhofs hinter der Johanniskirche. Hans-Jürgen Schulmeister: „Der Bauherr hat Baurecht, das Vorhaben fügt sich laut Paragraf 34 in die Umgebung ein, ob das nun jedem gefällt oder nicht?“ Die Krux sei jedoch: Wenn in der Altstadt-Umgebung immer wieder Auswüchse und Verstöße toleriert würden, könne sich jeder Bauherr auf solche Referenzen berufen. Wolfgang Weisensee: „Man weiß es, man sieht es und lässt es aber durchgehen.“ Lange seien so fatale Zeichen gesetzt worden. Axel Flörke hat jedoch auch Verständnis. „Unser Bauamt ist an der Leistungsgrenze angelangt.“ Auch wenn ein Organisationsgutachten Stelleneinsparungen vorgebe: Da müsse der Stadtrat noch einmal ran.

Doch auch eine Sanierung mit Vorbildcharakter können die Landsberger nur wenige Meter vom Herzogsbau am Hauptplatz derzeit miterleben. Die Nummer 9, von Buchhandlung und Café eingerahmt, werde mit sehr viel Engagement und Sensibilität des Bauherrn für die Altstadt und den Denkmalschutz saniert.

