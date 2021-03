11:33 Uhr

Aufmerksame Nachbarn verhindern in Utting einen Hausbrand

Den wachsamen Nachbarn verdanken es Hausbewohner in Utting, dass die Glut eines Glimmstängels nicht zu einer Katastrophe führt.

Von Frauke Vangierdegom

Am Samstagmorgen bemerkte ein Uttinger an seinem Nachbarhaus aufsteigenden Rauch. Der war laut Polizeibericht dadurch entstanden, weil ein Holzbalkon in dem Einfamilienhaus vor sich hin kokelte. Sofort alarmierte er die Hausbewohner. Der Schwelbrand konnte nach Angaben der Dießener Polizei ohne Hilfe der Feuerwehr gelöscht werden. Die trotzdem verständigte Feuerwehr Utting suchte am Brandherd noch nach Glutnestern und gab den Balkon anschließend ohne Bedenken wieder frei.

Starker Wind facht die Glut an

Als Ursache des Brandes kommt laut Polizeimeldung nur eine glimmende Zigarette in Betracht, welche am Vorabend eine 42 Jahre alte Bewohnerin geraucht hatte. Den Glimmstängel steckte sie in Blumenerde, die sich in einem Plastikblumenkübel befand. Vermutlich durch den starken Wind, der die ganze Nacht wehte, wurde die restliche Glut angefacht, der Plastikkübel schmolz und das Holz des Balkons begann zu kokeln. Zum Glück waren laut Polizei zu keinem Zeitpunkt Menschen oder fremde Gebäude in Gefahr. Der Sachschaden wurde auf wenige Hundert Euro geschätzt.

