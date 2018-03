vor 17 Min.

Ausstellung: Flucht ist ein heikles Thema

Das Landsberger Stadtmuseum will weg vom Schubladendenken. Die Besucher können jetzt Bilder bewerten.

Von Romi Löbhard

Auf der Suche nach einer aktuellen Geschichte, einer, die Gegenwart und Zukunft darstellt und dabei auch die Vergangenheit nicht vergisst, hat das Museumsteam bereits Ende 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, über das Thema „Flucht und Migration“ nachgedacht, sagte Anna Leiter bei der Eröffnung und Vorstellung der aktuellen Schau „Ich sehe mich nicht, wie du mich siehst“ im Neuen Stadtmuseum in Landsberg.

Als Michael Gerngroß, Kunstlehrer am Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, nach einen Kooperationspartner für ein P-Seminar Kunst suchte, war die Grundidee der Ausstellung geboren. „Wir haben schnell gemerkt“, erklärte die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum, „dass Flucht ein heikles Thema ist und deshalb eine breitere Vielfalt gewählt.“ Menschen hätten sich schon immer auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen auf den Weg gemacht. Wanderungsbewegungen hätten in unterschiedliche Richtungen stattgefunden. Dieser Vielschichtigkeit wolle das Museum gerecht werden, so Leiter.

Schüler helfen bei Vorbereitungen

Die aktuelle Ausstellung „Ich sehe mich nicht, wie du mich siehst“ im Neuen Stadtmuseum, für die im Eingangsbereich Flaggen von derzeit typischen Fluchtländern gehängt sind, ist tatsächlich breit angelegt. Die Schüler des P-Seminars Kunst haben das Museum in den vergangenen eineinhalb Jahren bei der Vorbereitung und Konzipierung der Schau begleitet und mit eigenen Arbeiten unterstützt.

Im ersten Raum werden Flucht und Wanderbewegungen der vergangenen 150 Jahre dargestellt, von der Auswanderung in die Neue Welt über den Gastarbeiterfluss in den 1950er- und 1960er-Jahren bis zur aktuellen Flüchtlingsproblematik. Menschen mit Migrationshintergrund zeigen in alten Koffern, was ihnen bei ihrer Wanderung wichtig ist/war. Und auch die Besucher dürfen sich gefordert fühlen. Wer möchte, kann auf kleinen Zetteln aufschreiben, was ihm an Vorurteilen oder Klischees über Deutsche einfällt. „Wir freuen uns“, hatte Anna Leiter bei ihrer Einführung darüber gesagt, „wenn wir Ihnen Geschichten entlocken können.“

Weiter sind Fotos ausgestellt, die junge Flüchtlinge im Rahmen eines Wettbewerbs nach dem Motto „Typisch deutsch“ gemacht haben. Besucher können die Fotos in den kommenden Wochen bewerten. In Raum zwei werden weitere Stereotype, eigene und Fremd-Wahrnehmungen bedient. Schubladendenken ist plastisch dargestellt.

„Völkertafel“ war der Renner

Bei audiovisuellen Angeboten schildern Personen unterschiedlicher Nationalität ihren Weg nach Deutschland und unter Umständen auch ihr zweites Ankommen hier. Ein Renner am Eröffnungsabend war die „Völkertafel“ aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, eine Leihgabe aus dem Kammerhofmuseum Heidelberg. Die damals in den Köpfen der Menschen steckenden Klischees zu Europas Volksstämmen sorgten bei allen Betrachtern für heitere Momente. Im kleineren Raum 3 erwartet Besucher ein Test. Wie fühle ich mich, wenn ich inmitten einer Menschenmenge stehe, von vielen Augenpaaren beobachtet werde und dem mich umgebenden Stimmengewirr nicht folgen kann?

Die Ausstellung „Ich sehe mich nicht, wie du mich siehst“ im Neuen Stadtmuseum Landsberg läuft bis 26. August. Der Publikumspreis des Fotowettbewerbs wird bei einem Bunten Abend am 21. Juni vergeben.

Themen Folgen