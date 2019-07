vor 35 Min.

Beim „Sammersee“ wird abgetanzt

Ausgelassen getanzt und gefeiert wurde auch in diesem Jahr beim Sammersee-Festival in Schondorf. Insgesamt vermeldete der Veranstalter zwei friedliche Tage mit Musik von 21 Bands und DJs.

Der Ammersee als besondere Kulisse und der Gewinn für einen guten Zweck: In Schondorf wird beim Strandbad Forster zwei Tage lang mit 21 Bands und DJs gefeiert.

Von Felix Kohlscheen

Ab 14 Uhr war am Freitag wieder Festivalzeit in Schondorf: Das Sammersee-Festival wartete mit 21 Bands und DJs an zwei Tagen auf. Das Festival wurde wie jedes Jahr kunstvoll in Szene gesetzt. Mit dem Ammersee im Hintergrund kann es wohl kein schöneres Setting für ein Festival geben.

Neben diversen kulinarischen Angeboten – darunter auch ein Bio-Foodtruck – gab es auch den Merchandise-Stand des Festivals und die Chance, sein eigenes Sammersee-T-Shirt zu designen. Für die jüngste Generation wurde Kinderschminken angeboten, außerdem stand auch noch eine mobile Fotobox auf dem Gelände.

Kraftvoller Indie-Rocke und Sonnenschein

An den Nachmittagen war der Publikumszulauf und daher die Stimmung noch eher zurückhaltend, doch als „Vacation Affair“ aus Mannheim die Bühne betrat, wurde der erste große Akzent des Sammersee-Samstags gesetzt.

Die junge Band überzeugte durch kraftvollen Indie-Rock und brachte die ersten Zuschauer zum Tanzen. Während der frühe Nachmittag noch recht bewölkt war, schaffte es „Charly Barker“, eine Reggae-Band aus München, den Sonnenschein in die Herzen des Publikums und in den Himmel zu zaubern. Der weitere Verlauf des Festivals wurde sehr vom Elektro-Pop geprägt. Bei diesem Genre ist vor allem die Band „Mola“ aus München zu nennen: Aus den Reihen des Publikums vernahm man Sätze wie „das klingt wie Billie Eilish auf Deutsch, nur rockiger“, und genau so war es auch. Mittlerweile strömte immer mehr Publikum ans Westufer des Ammersees. So spielten die abendlichen Acts vor großer Kulisse und großem Publikum. Es wurde ausgelassen getanzt und gefeiert.

Las Vegas Glamour aus Chemnitz

Den Schlusspunkt des zweiten Sammersee-Abends setzte die Band „Blond“. Mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus Indie, Pop und Las Vegas Glamour gelang es den Chemnitzern, auch wirklich alle Besucher zum Tanzen zu animieren. Nach Blond wurde die Veranstaltung nach innen verlagert, wo ein DJ bis spät in die Nacht den Besuchern des Festivals einheizte. Alles in allem war auch das 13. Sammersee-Festival wieder ein Erfolg, nur die Zuschauerzahl könnte noch etwas steigen.

Für die Besucher und Bands waren es zwei friedliche und besondere Tage. Besonders hervorzuheben ist auf jeden Fall die Gestaltung des Geländes und der Grundgedanke des Festivals. Der Gewinn aus dem Festival wird wieder gemeinnützigen Organisationen gespendet.

