Betrunkene Autofahrerin fährt gegen Baum

Am helllichten Tag verliert eine Autofahrerin in einem Landsberger Wohngebiet die Kontrolle und fährt gegen einen Baum. Ihr Promillewert überrascht.

Mit mehr als zwei Promille hat eine Autofahrerin am Freitagnachmittag in der Ahornallee einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei kaum sie gegen 14.50 Uhr plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau kam in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Ihren Führerschein muss die Frau wohl für längere Zeit abgeben. (lt)

