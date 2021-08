Abrakadabra: Magier Louis von Eckstein ist wieder da

Plus Deutschlands bester Mentalist Louis von Eckstein aus Beuerbach tritt nach einer Corona-Zwangspause wieder auf. Er hat ein Buch geschrieben. Im Video zeigt er ein Zauberkunststück.

Louis von Eckstein ist Zauberer, Gedankenleser, Hellseher. Er selbst bezeichnet sich als Mentalmagier, wurde 2019 als bester Deutscher seines Metiers ausgezeichnet, stand auf Bühnen im In- und Ausland. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt seiner Karriere setzte die Corona-Krise seinem Erfolg ein jähes Ende – doch nur vorübergehend. Die Zwangspause nutzte er, um ein Buch zu schreiben, in dem er verrät, wie man sich mentale Tricks im Alltag zunutze machen kann. Das LT hat einen Blick hineingeworfen.