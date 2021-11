Beuern

Wie in Beuern der Verkehr verlangsamt werden soll

Plus Der Greifenberger Ortsteil Beuern liegt an der Straße zur S-Bahn und zur Autobahn. Die Fahrbahn ist teilweise eng, doch Tempo 20 ignorieren viele von denen, die durchfahren.

Von Nicole Burk

Beuern, den kleinen Ortsteil der Gemeinde Greifenberg, passieren viele Autofahrer täglich in Richtung A96 oder nach Türkenfeld zur S-Bahn. Besonders während des Berufsverkehrs ist die Dorfstraße stark frequentiert. Statt mit den vorgeschriebenen höchstens 20 Kilometern an der Engstelle bei der Kirche fahren dort viele Kraftfahrer mit 50 Stundenkilometer oder noch schneller, so die Beobachtung aus der Einwohnerschaft. Dies hat einige besorgte Eltern auf den Plan gerufen, die sich mit einem Hilferuf an Bürgermeisterin Patricia Müller wandten.

