vor 20 Min.

Brand in der Klosterkirche

In der Landsberger Klosterkirche ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr verhindert in Landsberg Schlimmeres

Ein Brand ist am Dienstagabend in der Landsberger Klosterkirche in der Herkomerstraße ausgebrochen. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei gelöscht werden, bevor ein größerer Schaden entstand.

Offenbar war ein Tisch in der Sakristei aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und so ein Übergreifen auf das Gebäude oder andere Einrichtungsgegenstände verhindern. Das brennende Objekt sei aus der Kirche herausgebracht und gelöscht worden, berichtete eine Anwohnerin dem LT, die das Geschehen von ihrer Wohnung aus beobachten konnte. Kurz vor 22 Uhr habe die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, wieder abrücken können. Anschließend wurde die Kirche, in der sich einiger Rauch angesammelt hatte, noch gelüftet, so die Polizei weiter. (ger/wimd)

