11.02.2020

Brexit: Infos beim Landratsamt

Was Briten wissen müssen

Das Austrittsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien trat zum 1. Februar 2020 in Kraft. Die gute Nachricht: Für britische Bürger ändert sich während einer Übergangsphase bis Ende 2020 erst einmal nichts, wie aus dem Landratsamt zu erfahren ist.

Während der im Austrittsabkommen vorgesehenen Übergangszeit würden britische Staatsangehörige und ihre drittstaatsangehörigen Familienangehörigen aufenthaltsrechtlich so behandelt, als handle es sich beim Vereinigten Königreich nach wie vor um einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Das Amt für Integration, Ausländerbehörde und Asylangelegenheiten in Landsberg werde mit betroffenen Landkreisbürgern in Kontakt treten. (lt)

beim Landratsamt unter Telefon 08191/129-1399 und 08191/128-1354.

