Ein Leben zwischen Ossi und Wessi

Eberhard Malwitz schreibt in seinen Erinnerungen auch über seine Zeit in Landsberg

„Erinnerungen sind immer verdächtig! Hat der Autor geschönt oder gar dazu erfunden, um Spannung zu erzeugen?“ Rhetorische Fragen, die Eberhard Malwitz am Beginn seiner persönlichen, als Buch erschienenen Erinnerungen stellt und die er selbst beantwortet. „Für jemanden, der sein ganzes Berufsleben in einem Zentrum für physikalische Grundlagenforschung gearbeitet hat, gelten nur Fakten“, schreibt der Autor, der sechs Jahre lang in Landsberg lebte.

Und so liest sich auch das Buch „Vor dem Nebel“, dessen Titel schon aussagt, worum es dem Autor geht. Ereignisse, Vorfälle, egal ob im Privaten oder in der großen Weltgeschichte, sollen mit diesem Buch erhalten und vor dem milden Zudecken mit dem Nebel des Vergessens bewahrt werden. Er möchte sein Buch nicht als Biografie verstanden wissen, betont der 1938 in Stettin geborene Verfasser. „Es sollen Erinnerungen eines Zeitzeugen sein, der durch zwei Gesellschaftssysteme geprägt worden ist.“

„Vor dem Nebel“ ist bereits das zweite Buch eines Rückblicks auf eine unvorstellbare Zeit. Mit „Donnerkeile“ hat Malwitz seine Kindheits- und Jugenderlebnisse aufgeschrieben und gezeichnet. Die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs, sein Leben in Stettin (heutiges Polen) und danach in der „Ostzone“ auf Rügen sind darin verewigt. 1956, als 18-Jähriger floh Malwitz mit seiner Mutter in die BRD, war im Aufnahmelager Marienfelde untergebracht und landete nach Umwegen über Stuttgart, Schongau und Altenstadt schließlich in Landsberg, wo der Vater bei der Gärtnerei Wiedemann Arbeit gefunden hatte und wo die Familie auch wohnen konnte. Malwitz beschreibt das Leben in der Stadt, seine Arbeit in der Pflugfabrik bis zum Studium an der heutigen Hochschule München und den Umzug nach Marktoberdorf. Die Arbeit führte Malwitz nach Heidelberg und Darmstadt, wo er auch heute noch lebt.

Er habe nicht im Stil „ach, der arme Junge“ schreiben wollen, sagt Eberhard Malwitz rückblickend auf drei Fluchten und schlimme Erlebnisse. Viel wichtiger seien ihm Erinnerungen an die wunderbaren Jahre davor, dazwischen und danach. Rügen betrachte er als seine Heimat, trotzdem sei er von dort geflohen, angeschoben auch von dem Mut, eigene Wege zu gehen. Sein Buch berichte von der Jugend in der Ostzone/DDR, die es verstand, ihr Leben kreativ zu gestalten. Es erzähle von Wohlfühlnischen und Parallelwelten, in die sich viele Menschen in der DDR zurückgezogen hatten. „Wie ein roter Faden ziehen sich Missverständnisse zwischen Ossis und Wessis sowie die Frage ‚was ist Freiheit’ durch mein Buch.“ Nach 65 Jahren BRD fühle er sich wie ein Mischi, der unterschwellig für mehr Empathie und Verständnis untereinander werbe, sagt der Autor.

Eberhard Malwitz ist mittlerweile pensionierter Diplomingenieur, hat sich aber parallel dazu stets künstlerisch weitergebildet. Ein Kunststudium hatten ihm seine Eltern finanziell nicht ermöglichen können. Er schreibt, ist vor allem aber auch ein hervorragender Maler, Zeichner und Fotograf – Galerien auf seiner Homepage sind der Beweis. (löbh)

„Vor dem Nebel“ Erinnerungen von Eberhard Malwitz ist erschienen im tredition-Verlag und in gebundener Form, als Taschenbuch und E-Book in allen Buchhandlungen erhältlich.