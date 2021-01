vor 17 Min.

Corona: Die Sieben-Tag-Inzidenz steigt nur leicht an

Im Landkreis Landsberg ist am Wochenende nur ein leichter Anstieg beim Inzidenzwert zu verzeichnen. Die Zahl der mit Corona-Infizierten bleibt stabil.

Keine großen Veränderungen gibt es am Wochenende bei den Corona-Fallzahlen im Landkreis Landsberg zu verzeichnen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist von Samstag auf Sonntag nur leicht angestiegen, nachdem er sich von Freitag auf Samstag noch deutlich erhöht hatte.

Kein Veränderungen gab es von Samstag auf Sonntag, bezüglich der Zahl der Corona-Infizierten und der Kontaktpersonen ersten Grades, die sich alle in Quarantäne befinden. Diese ist mit 101 Infizierten und 170 Kontaktpersonen stabil geblieben.

Leicht angestiegen ist dagegen am Wochenende der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner widerspiegelt. Hatte es von Freitag (69,8) auf Samstag (84,8) noch eine starke Erhöhung gegeben, so meldet das Landratsamt Landsberg am Sonntag (9 Uhr) einen Wert von 88,9. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt im Landkreis Landsberg weiter bei 33 – zuletzt war am Samstag laut Landratsamt eine ältere Person mit schweren Vorerkrankungen gestorben.

Machen Sie mit bei unserer Umfrage:

Ab Montag gelten im gesamten Bundesgebiet verschärfte Corona-Regeln – vorerst bis Ende Januar, wobei in Sachsen der Lockdown bereits jetzt bis zum 7. Februar ausgedehnt wurde. Unter anderem werden ab dem 11. Januar die Kontaktbeschränkungen für private Treffen verschärft.

Kontaktbeschränkungen werden verschärft

Die Kontakte sollen mit Beschluss vom 5. Januar auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Private Zusammenkünfte sind im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie mit maximal einer weiteren haushaltsfremden Person erlaubt – bis einschließlich 10. Januar umfasst diese Regelung fünf Personen. (lt)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen