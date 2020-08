vor 32 Min.

Corona-Tests: Jetzt werden in einer Flugzeughalle Abstriche genommen

Am ersten Tag kommen mehr als 60 Personen ins Pandemiezentrum nach Penzing, um sich auf Corona testen zu lassen. Was jetzt dort neu ist.

Von Stephanie Millonig

Im Pandemiezentrum auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing wird wieder getestet: Die Drive-in-Teststrecke ist am gestrigen Dienstag in einer Flugzeughalle in Betrieb genommen worden und wurde gut angenommen: Mehr als 60 Testpersonen kamen am ersten Tag nach Penzing.

Dass in Penzing wieder getestet wird, ist – wie berichtet – Teil der bayernweiten Teststrategie. Neu ist, dass auf vier Strecken gefahren werden kann. Die Kapazität liegt laut dem Pressesprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, bei 400 Tests plus x am Tag. Muss die Kapazität erhöht werden, „dann wird zwei Stunden länger geöffnet“, erläutert Müller. Aktuell sind die Zeiten montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Die Servicenummer ist ständig belegt

Freiwillig und kostenlos testen lassen kann sich in Penzing jeder Bewohner aus Bayern – sofern er keine Symptome aufweist und sich vorher anmeldet. Die Servicenummer für die Anmeldung war am Dienstag ständig belegt. Laut Müller will man sehen, wie es weiterläuft und dort vielleicht auch das Personal aufstocken.

Auf der Teststrecke selbst könne durch die Anmeldung das nötige Personal eingeteilt werden. In der Regel seien es acht bis zehn Personen von der Registrierung über die Einweisung der Autos bis hin zur Abstrichnahme. Zuständig für den Betrieb ist das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Landsberg, ein Tochterunternehmen des Klinikums Landsberg. Finanziert werde die Teststrecke zu 100 Prozent vom Freistaat, der Landkreis organisiere, so Müller.

Der ehemalige Flugzeughangar bietet Schutz und Platz

Um für die sinkenden Temperaturen im nahenden Herbst gerüstet zu sein, ist die Teststrecke in einen ehemaligen Flugzeughangar umgezogen. Laut Müller ist das ein idealer Platz – luftig und doch geschützt und mit Räumen für die Mitarbeiter. Da ausreichend Platz vorhanden ist, wurde laut Wolfgang Müller zu den bisherigen drei Strecken eine vierte eingerichtet. Eine Strecke ist für Personen mit Symptomen reserviert. Sie müssen sich an ihren Hausarzt wenden und werden von dort gegebenenfalls ans Testzentrum verwiesen.

Im Landkreis wurde Wolfgang Müller zufolge am Dienstag kein neuer Infizierter registriert, die Zahl der aktuell positiv Getesteten liegt bei 20: „Alle sind ohne Symptome.“

Die Anmeldung ist montags bis freitags in der Zeit von 12 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 08191/129-1770 möglich.

