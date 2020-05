vor 4 Min.

Damit Kinder auch zu Fuß sicher ankommen

Der Reischer Talweg im Osten von Landsberg wird auf einem Teilstück in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt

Die Stadt Landsberg baut eine neue Kindertagesstätte am Reischer Talweg. Die Zufahrt erfolgt über diesen Wirtschaftsweg. Im Bereich des geplanten Kindergartens soll der Reischer Talweg als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut werden, die Fahrbahn wird leicht verschwenkt. Der Bauausschuss hat die Planung in der jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme befürwortet.

Der Reischer Talweg ist ein asphaltierter Wirtschaftsweg und derzeit nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Künftig soll jedoch von der Johann-Schmidt-Straße eine Strecke von rund 170 Metern auch von Autos befahren werden können, um den nördlich des Wirtschaftswegs geplanten Kindergarten und auch eine kleine Reihenhaussiedlung zu erreichen. Diese Siedlung – es sind elf Wohneinheiten zwischen der bestehenden Bebauung an der Johann-Schmidt-Straße und dem geplanten Kindergarten vorgesehen – wird über eine private Stichstraße erschlossen. Die Stadt baut zwar die Straße, finanziert wird sie jedoch von den Anliegern, hieß es jetzt im Bauausschuss.

Der Reischer Talweg hat derzeit eine Breite von rund 4,50 Metern. Künftig sollen die ersten 70 Meter von der Johann-Schmidt-Straße fünf Meter, danach wieder 4,50 Meter breit sein. An zwei Stellen ist eine Einengung auf vier Meter geplant und die Straße soll mehrmals verschwenkt werden, um den verkehrsberuhigten Bereich noch einmal zu verstärken. Außerdem sind in den Einmündungsbereichen Pflasterflächen als sogenannte „Aufmerksamkeitsfelder“ vorgesehen. Eingeplant sind auch acht Längsparkplätze. Die Stadt will darauf hinwirken, dass Kinder zu Fuß in den Kindergarten gebracht werden. Deswegen soll an der Nordseite des verkehrsberuhigten Bereichs auch ein Gehweg entstehen. Damit soll eine sichere Nutzung des Reischer Talwegs gewährleistet werden. Kanal und Wasser werden von den Stadtwerken ab Herbst verlegt, mit den Straßenbauarbeiten wird im Frühjahr begonnen.

Franz Daschner (UBV) kritisierte die Engstellen: Landwirtschaftliche Fahrzeuge hätten eine Breite von drei Metern und dann blieben bei vier Metern links und rechts nur noch 50 Zentimeter. Wenn die Straße breiter sei, sei es schwer, Schrittgeschwindigkeit begreifbar zu machen, erläuterte Christian Neumann vom Tiefbauamt. „Die Fahrzeuge kommen durch. Aber so, dass sie langsam fahren müssen.“

Angesprochen wurde auch, wie die Straße von der Johann-Schmidt-Straße aus beschildert werden soll. Der Leiter des Ordnungsamts, Ernst Müller, hält den Hinweis „Sackgasse“ für geeignet, damit den Autofahrern klar ist, dass ab einer bestimmten Strecke der Reischer Talweg wieder ein Wirtschaftsweg ist.

Die Planung für den Kindergarten war im Februar beschlossen worden. Als Fertigstellungstermin ist November 2021 anvisiert. (smi)

