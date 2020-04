vor 49 Min.

Der Dorfladen in Denklingen startet mit neuem Konzept

Der Denklinger Dorfladen hatte zwei Wochen geschlossen und ist nun mit einem neuen Konzept am Start. Das Foto zeigt Martha Sporer und Anita Düringer hinter der Fleischtheke.

Plus Mehr als zwei Wochen lang war der Dorfladen in Denklingen geschlossen. Es gibt Neuerungen und ein Produkt, das Kunden so nirgendwo anders kaufen können.

Von Christian Mühlhause

Zweieinhalb Wochen war der Dorfladen in Denklingen seit Mitte März geschlossen. Jetzt ist der einzige Einzelhändler im Ort mit neuen Produkten, Personal und Öffnungszeiten wieder gestartet.

Laut Geschäftsführerin Katja Egner war die zeitweise Schließung notwendig, um den Laden umgestalten zu können. „Wir arbeiten alle im Ehrenamt. Das Vorhaben war neben der regulären Arbeit nicht zu stemmen.“ Regale wurden in der früheren Metzgerei, die seit 2017 als Dorfladen dient, umgestellt und mehr Regalfläche geschaffen, um zusätzliche Produkte anbieten zu können. Mehr regionale Produkte Künftig wird es unter anderem ein Dorfladenbrot geben, das nirgends anders erworben werden kann. „Es handelt sich dabei um ein Roggenmischbrot mit einem Anteil von 80 Prozent Roggen. Geliefert wird es vom Epfacher Bäcker. Die Wurst stammt aus der Metzgerei der Herzogsägmühle und die Schokolade liefert eine Landsberger Firma. Dass sich mehr regionale Produkte in den Regalen finden, war den Verantwortlichen wichtig. Mit neuen Öffnungszeiten sollen die Kundenfrequenz und der Umsatz gesteigert werden. Zuletzt war nur noch halbtags geöffnet. „Dank der technischen Möglichkeiten, die moderne Kassen bieten, konnten wir anhand des Umsatzes sehen, dass es sich nicht rechnet, über Mittag zu öffnen“, sagt Egner. Deswegen wird ab sofort Dienstag und Donnerstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Diese Zeiten gelten auch montags und mittwochs, dann kann aber zusätzlich nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr eingekauft werden. Freitags ist durchgehend von 7 bis 18 Uhr geöffnet und samstags von 7 bis 12 Uhr. Eine Vollzeitkraft eingestellt Veränderungen gibt es auch beim Personal. „Wir haben uns entschieden, eine Vollzeitkraft einzustellen, die auch die Leitung des Ladens übernimmt. Sie wird unterstützt von drei Teilzeit- und einer 450-Euro-Kraft. Zurückgezogen hat sich der zweite Geschäftsführer Robert Merkle aus beruflichen und familiären Gründen. Dafür wird Katja Egner künftig von Sabine Braunegger und Anne Apfelbeck ehrenamtlich unterstützt. Sie kümmern sich um die Themen Personal beziehungsweise Ware. Geht es nach Katja Egner, soll es auch wieder einen Mittagstisch im Denklinger Dorfladen geben, sobald die Corona-Pandemie vorbei ist. Dann sollen unter anderem Braten und Fleischpflanzerl angeboten werden. Auch aktuell wurde auf das Virus reagiert. An der Kasse ist eine Plexiglasscheibe installiert worden, um Personal und Kunden zu schützen. Lesen Sie dazu auch: Einkaufen, wo man zu Hause ist

