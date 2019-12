Der Ex-OB klagt gegen die Stadt Landsberg

Plus Das frühere Stadtoberhaupt Ingo Lehmann macht hohe Anwaltskosten geltend, die ihm infolge der Derivat-Affäre entstanden sind. Am 17. Dezember wird darüber vor dem Verwaltungsgericht verhandelt.

Die Landsberger Derivat-Affäre beschäftigt am 17. Dezember wieder die Justiz. Dabei geht es dieses Mal aber nicht um die verlustträchtigen Zinswetten an sich, die die Stadt bei einer Münchner Bank in den 2000er-Jahren getätigt hatte: Vor dem Verwaltungsgericht wird über eine Klage des früheren Oberbürgermeisters Ingo Lehmann gegen die Stadt verhandelt. Es geht um die Höhe von Lehmanns Anwaltskosten.

In Lehmanns Amtszeit wurden die Papiere erworben, die ursprünglich gedacht waren, die Stadt vor steigenden Zinsen abzusichern, derzeit der Stadt aber Verluste von rund 4,7 Millionen Euro bescheren. Nun will der frühere Oberbürgermeister Anwaltskosten einklagen. Diese waren ihm im Zuge der zwei von der Stadt in den Jahren 2012 bis 2016 geführten Prozesse gegen das Bankhaus Hauck & Aufhäuser entstanden. Lehmann war, wie er es gegenüber dem LT formuliert, in den Rechtsstreit hineingezogen worden, nachdem die Stadt auch ihrem früheren Kämmerer Manfred Schilcher den Streit verkündet hatte. Hintergrund war dabei, gegebenenfalls von ihm einen Schadensersatz zu erhalten, und zwar für den Fall, dass die Klage der Stadt gegen die Bank erfolglos bliebe. Daraufhin, so berichtet Lehmann weiter, habe ihm auch der Ex-Kämmerer den Streit verkündet, um gegebenenfalls Ansprüche gegen ihn, Lehmann, geltend machen zu können. In diesem Zusammenhang sei Lehmann von der Stadt aufgefordert worden, dem Streit gegen die Bank beizutreten, sagt sein Anwalt Felix Bredschneijder. Dies tat er, und dabei entstanden Lehmann vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Anwaltskosten.

Ingo Lehmann spricht von "echter Enttäuschung"

Für einen solchen Fall gebe es eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auf Deckung seiner Rechtskosten, erklärt Lehmann weiter. Per Beschluss habe der Stadtrat auch seinerzeit zugesagt, „jegliche Kosten zu übernehmen“. Im Vertrauen darauf habe er eine Anwaltskanzlei mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt. Nun aber hielten sich der jetzige Oberbürgermeister und Stadtrat nicht mehr daran, erklärt der 69-jährige frühere Oberbürgermeister. Dabei geht es nicht um den Anspruch auf Deckung der Rechtskosten an sich, sondern um die Frage, in welcher Höhe diese zu erstatten sind. „In diesem Tatbestand liegt eine echte Enttäuschung vor, die mich dazu zwingt, gegen die Stadt, für die ich zwölf Jahre hart gearbeitet habe, rechtlich vorzugehen“, sagt Lehmann dazu.

Das frühere Stadtoberhaupt fordert laut Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart 141.000 Euro von der Stadt. Bezahlt wurde aus der Stadtkasse an Lehmann für die Kosten der ersten Instanz jedoch nur ein kleinerer fünfstelliger Euro-Betrag, wie Mayr-Endhart mit Verweis auf den Lehmann mitgeteilten Stadtratsbeschluss erklärt.

Die Kosten bemessen sich nach dem Streitwert

Anwaltskosten bemessen sich nach dem Streitwert eines Prozesses. Der Stadtrat war ursprünglich von einem Streitwert im sechsstelligen Bereich ausgegangen. Das habe auf der Summe basiert, die man vom Ex-Kämmerer realistischerweise hätte einklagen können, ordnet Mayr-Endhart diese Summe ein.

Zwischenzeitlich steht aber ein deutlich höherer Streitwert im Raum. Dazu gibt es laut Mayr-Endhart eine Festlegung auf 6,9 Millionen Euro, die in einem der Zivilprozesse zwischen der Stadt und der Bank getroffen wurde. Darauf basiert auch die Anwaltsrechnung in Höhe von 141.000 Euro, die Lehmann von der Stadt beglichen haben möchte.

Aus dem Fall Füssen schöpft die Stadt Hoffnung

Zur eigentlichen Kernauseinandersetzung in der Derivat-Affäre zwischen der Stadt und der Bank gibt es laut Stadtjustiziarin Mayr-Endhart keine neuen Entwicklungen. Die Stadt hatte aus dem Verlauf eines vergleichbaren Rechtsstreits der Stadt Füssen Hoffnung schöpfen können, doch noch ungeschoren herauszukommen. Denn der im Füssener Fall tätige Richter erachtete die Zinswetten als genehmigungspflichtig. Daraufhin fragten Füssen und Landsberg eine solche Genehmigung bei den Landratsämtern an. Beide Anfragen wurden negativ beschieden, die Genehmigungen wurden nachträglich versagt. Die Bank erhob Widerspruch bei den Regierungen in Augsburg und München, diese bestätigten aber die Position der Landratsämter, wie Mayr-Endhart bereits im Mai berichtet hatte. Diese erklärten, die Geschäfte wären genehmigungspflichtig, aber nicht genehmigungsfähig und damit unwirksam gewesen.

Kann die Bank überhaupt klagen?

Die Bank erhob gegen die Bescheide der Landratsämter zwar Klage. Es sei aber zweifelhaft, ob die Bank überhaupt klagen könne, da dies nur die Empfänger eines Bescheids (in diesem Fall die Städte) tun könnten, so Mayr-Endhart.

Würden die Derivat-Geschäfte unwirksam sein, würde das nicht nur die Stadt vor Schaden bewahren, auch der frühere Kämmerer und Ex-Oberbürgermeister Lehmann könnten aufatmen. Ohne Schaden müssten sie keine Schadensersatzforderungen fürchten und der frühere Kämmerer könnte ohne Vorliegen eines Schadens auch nicht bestraft werden. Das Landgericht Augsburg verurteilte ihn zwar wegen Untreue. Nach erfolgreicher Revision hob der Bundesgerichtshof das Urteil aber auf und verwies den Fall zurück ans Landgericht.