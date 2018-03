Der Laden am Klostereck: Ein Stück Geschichte

Die Lösung für den ehemaligen Blumenladen am Landsberger Klostereck ist toll - findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Was 2012 begann, kann auch noch bis 2019 warten. Zuerst war die Sanierung dringend. Jetzt ist kein Geld da, und die Sanierung des Freskos im Blumenladen kann noch ein Jahr warten. So ist das oft im Leben. Zurückblickend heißt das, man hätte sich 2012 jede Menge Aufregung sparen können. Denn schon damals gab es mächtig Ärger, als die Blumenhändlerin das Klostereck verlassen sollte. Viele Landsberger wollten das Geschäft unbedingt erhalten und taten das auch in den sozialen Medien kund.

Die Pächterin hat inzwischen freiwillig gekündigt und so den Platz freigemacht. Die frühere Kapelle am Klostereck sieht ohne sie allerdings ziemlich trotzlos aus und deshalb muss jetzt bis zur Sanierung 2019 eine „pflegliche Nutzung“ her, die dem Fresko nicht so sehr schadet, wie ein feuchter Blumenladen. Ob das für das Fresko überhaupt schädlich war – auch darüber scheiden sich auch die Geister.

Hoffentlich fällt niemandem der Putz auf den Kopf

Und man hat eine gute Lösung gefunden. Jetzt wird es kulturell im Blumenladen. Catherine Koletzko hat mit dem Kulturbüro ein Programm erarbeitet und man darf darauf gespannt sein. Sie hat Ahnung von Kultur, das hat sie bereits in ihrem Kulturprojekt im Hinteranger bewiesen. Ob sie das weiter auch ergänzend fortführt, hängt von der Kulturnachfrage in Landsberg ab. Und die ist groß.

Welche Stadt bietet schon an so vielen verschiedenen Orten außerhalb des Theaters Kultur an? Das Projekt im ehemaligen Blumenladen wird mit Sicherheit einen großen Zulauf haben, zumal auch die jungen Künstler dort ihr Können zeigen dürfen. Der Raum ist zentral gelegen und dürfte durch die großen Schaufenster auch viele Schaulustige anlocken. Dann bleibt nur zu hoffen, dass die dort geplanten Konzerte möglichst nicht zu laut sind, damit niemandem etwa Putz auf den Kopf fällt.

Und: Als Landsbergerin kann ich nur sagen – auch der Blumenladen war ein Stück Heimatkultur, denn er war einer der vielen kleinen Läden in Landsberg, die man gerne besucht hat. Jetzt auch Vergangenheit, wie seit vielen Jahren der Fischladen am Fuß der Bergstraße oder das Tierfachgeschäft mitten am Hauptplatz.

