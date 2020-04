vor 17 Min.

Der Landsberger Hauptplatz ist bis nach Ostern einseitig gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten ist der Hauptplatz in Landsberg einseitig gesperrt.

Am Hauptplatz in Landsberg steht ein Sanierung an. Welche Fahrbahn gesperrt wird und wo die Busse halten.

Der Hauptplatz in Landsberg ist ab dem heutigen Montag bis nach Ostern einseitig gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, werden auf der Fahrbahn Dehnungsfugen angebracht.

Ausweichhaltestelle für Busse

Laut Pressemeldung der Stadt werden die Arbeiten bis Dienstag, 14. April, andauern. Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen ist die Durchfahrt der Altstadt von der Neuen Bergstraße kommend nur über den Hinteranger möglich. Die Umleitung ist beschildert. Am Stadttheater ist eine Ausweichhaltestelle für jene Busse eingerichtet, die während der Arbeiten nicht am Hauptplatz halten können.

Der Verkehr aus Richtung Katharinenstraße kann ganz normal über den Hauptplatz fließen, teilt die Stadt mit. (lt)

