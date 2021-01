14:12 Uhr

Der Landsberger Sänger Malik Harris hat einen neuen Song

Malik Harris stellt seine neue Single vor. Der gebürtige Musiker aus Landsberg schickt mit „Bangin On My Drum“ eine besondere Botschaft.

Von Dominic Wimmer

Der Landsberger Sänger und Songwriter Malik Harris veröffentlicht am Freitag, 22. Januar, seine neue Single. „Bangin On My Drum“ heißt der neue Song, den er am selben Tag auch im Fernsehen präsentieren wird. Für den 23-Jährigen ging es zuletzt steil nach oben – der gebürtige Landsberger war der erste deutsche Musiker, der auf den Billboards am New Yorker Times Square zu sehen war.

„Oh. Mein. Gott. Ich bin auf einem Times Square Billboard. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann es nur anstarren und mich kneifen. Aber es ist kein Traum, es passiert wirklich.“ Malik Harris war Ende Oktober total aus dem Häuschen. In New York drehte er außerdem Videoclips für seine Songs. Inspiriert vom letzten Dreh hat er selbst ein paar Moves gelernt und präsentiert das Ergebnis im Clip zur neuen Single, wie es auf der Webseite seiner Produktionsfirma Universal Music heißt.

„Passenderweise mit einer ordentlichen Dosis Dance ausgebaut, geht es ihm auf dem neuen Track um ein Lebensgefühl, das in diesen Zeiten schmerzlich vermisst wird: ’Bangin On My Drum’ versetzt mich in einen Vibe, nach dem ich mich – so wie wir vermutlich alle – schon lange sehne: mal wieder einfach glücklich sein, all den Stress vergessen und für ein paar Minuten loslassen. Tanzen, lachen, mitsingen – was immer sich gut anfühlt“, wird Harris zitiert.

Malik Harris tritt im Fernsehen auf

Deshalb schicke er „Bangin On My Drum“ raus in die Welt: „Auch wenn wir gerade wieder zu Hause bleiben müssen – lasst uns mit dem Song eine Party in unseren Köpfen steigen lassen und einen Track lang wieder richtig abdancen. Die positive Energie können wir alle gut gebrauchen.“

Malik Harris ist am Freitagabend ab 17.30 Uhr in der Abendschau des Bayerischen Fernsehens zu sehen. Dabei spricht der in Issing aufgewachsene Sänger über seine Musik und seine weiteren Pläne und präsentiert seine neue Single. Der Kulturförderpreisträger des Landkreises Landsberg des Jahres 2019 stand bereits mit Größen wie James Blunt oder Tom Odell auf Tour. Er spielt mehrere Instrumente und tritt bevorzugt mit einer Loop Station auf. Sein Vater ist der Schauspieler und Moderator Ricky Harris.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen