Der Radweg an der Neuen Bergstraße in Landsberg kommt nicht

Plus Das Landsberger Bauamt geht von Kosten von bis zu zwei Millionen Euro aus, um Fußgängern und Radlern mehr Raum zu geben. Da spielt die Mehrheit des Stadtrats nicht mit. Nur eine Fraktion beharrt auf diesem Projekt.

Eine Zwei-Millionen-Euro-Investition, um einen 450 Meter langen, bergauf führenden Geh- und Radweg an der Neuen Bergstraße zu bauen? Das war dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung doch zu viel. Lediglich die Grünen hoben für das Vorhaben die Hand, nachdem es Tiefbauchef Hans Huttenloher technisch wie finanziell vorgestellt hatte. Für die übrigen Stadträte galt: Die Sache sei zu teuer, und überhaupt solle doch erst einmal der Verkehrsentwicklungsplan abgewartet werden.

2017 wurde der Fahrradstreifen verlängert

Für Radfahrer und Fußgänger hatte die Stadt zuletzt 2017 etwas getan: Damals wurde der bergab führende rote Fahrradstreifen verlängert, und im Bereich Hofgraben/Wolfmillerweg gibt es seither eine Querungshilfe. Nun ging es um die Frage, ob auch die dritte Komponente, die Verbreiterung des bergauf führenden Gehwegs folgen soll, damit Radfahrer diesen Weg auch ganz legal nutzen dürfen und nicht nur wie bisher polizeilich geduldet.

Huttenloher stellte zwei Varianten zur Debatte: Eine Wegbreite von 2,50 Metern (Gehweg mit Schild „Radfahrer frei“) und eine zweite mit 3,25 Metern (kombinierter Geh- und Radweg). Die Kosten hierfür lägen bei rund 1,25 beziehungsweise knapp zwei Millionen Euro. Für den breiteren Gehweg könnte die Stadt mit einem Zuschuss von mindestens 476000 Euro rechnen. Als Problem betrachtete Huttenloher die räumliche Situation. So reiche es nicht einmal aus, den leitplankenbewehrten Mittelstreifen zurückzubauen, um die gewünschte Gehwegbreite zu erhalten. Deshalb müsste ein aus dem Hang „auskragender“ Gehweg gebaut werden. Bei der Einfahrt in die Schlossberggarage würde die Abbiege- und die Einfädelspur entfallen. Bei beiden Varianten sei mit einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten zu rechnen. Die Neue Bergstraße müsste halbseitig gesperrt und der Verkehr mit Ampeln geregelt werden.

Die Erleichterung währt nur kurz

„Ich bin sehr erleichtert, dass diese Maßnahme endlich zum Abschluss kommt“, kommentierte Jost Handtrack (Grüne) den Bericht Huttenlohers. Zugleich plädierte er für die breitere Variante, denn ein 2,50 Meter breiter Gehweg sei tatsächlich nur 1,75 Meter breit, weil 75 Zentimeter für den Geländerbereich und den Abstand zur Fahrbahn benötigt werden, und das wäre am Ende eine geringere Gehwegbreite als jetzt.

Allerdings freute sich Handtrack zu früh: Der Beschlussvorschlag der Verwaltung für Variante zwei fand keine Mehrheit. Der Erste, der seine Ablehnung artikulierte, war Felix Bredschneijder (SPD): „Ich sehe es einfach so, dass wir uns das nicht leisten können. Ursprünglich ging es ja um 600000, und jetzt um zwei Millionen Euro.“ Zugleich sei im Entwurf für den Nachtragshaushalt die 1,5-Millionen-Euro-Position für den Bau von Sozialwohnungen gestrichen worden. „Außerdem kann man ja bergauf fahren, das ist aber halt im Moment nicht so schön.“

Gezählt wird nur bergab

Um wie viele Radfahrer es überhaupt gehe, wollte Petra Ruffing (CSU) wissen. Eine Zählstelle gibt es nur für den Bergab-Verkehr, berichtete Huttenloher. Dort würden täglich im Schnitt 136 Radler gezählt. Zum Vergleich: Auf der Augsburger Straße seien es 449, auf der Katharinenstraße 519. Wie das Unfallgeschehen aussieht, interessierte Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte): „Mir liegen keine Unfallzahlen vor“, antwortete Huttenloher, „aber seit 1990 habe ich dort kein einziges Mal etwas reparieren müssen.“

„Zwei Millionen Euro für 450 Meter Radweg und 136 Radfahrer, das ist absolut inakzeptabel“, sagte Wolfgang Neumeier (UBV): „Was auch eklatant herauskommt, ist, dass die Sicht auf das Große fehlt, wir brauchen erst ein Konzept.“ Sein Fraktionskollege Franz Daschner fügte an, er habe als Radfahrer mit der jetzigen Situation noch nie ein Problem gehabt. „Wenn jemand mit einem Kinderwagen kommt, dann halte ich halt an.“ Auch Stefan Meiser (ÖDP) plädierte dafür, erst einmal nichts zu machen. Vielleicht käme man ja auf ganz anderem Wege einer Lösung nahe, etwa wenn der Verkehr so geregelt werde, dass der Hauptplatz nur noch in einer Richtung befahren werden kann.

Fahrradstadt werden, um Autostadt zu bleiben

Moritz Hartmann (Grüne) erinnerte hingegen an die verkehrspolitischen Ziele in der Stadt. Wolle man den Radverkehr verdoppeln, müsse man die einzige Ost-West-Verbindung auf dieser Seite der Stadt ausbauen. Henrik Lüßmann (Grüne) ergänzte: „Wir müssen Fahrradstadt werden, damit wir eine Autostadt bleiben.“ Nur wenn man den Radverkehr verdopple, werde in einer wachsenden Stadt auf den Straßen noch Platz sein, um Auto zu fahren. Ein Verkehrskonzept müsse man nicht abwarten, betonte Lüßmann: „Was die wichtigsten Maßnahmen sind, wissen wir seit Knoflacher, und die werden auch in einem neuen Konzept eins zu eins vorkommen.“

Mit 17:5 Stimmen wurde der Fahrradausbau der Neuen Bergstraße abgelehnt. Dann wolle er jetzt mal eine Aufstellung, wie viel Geld die Stadt in den vergangenen 30 Jahren für den Auto- und den Fahrradverkehr ausgegeben habe, verlangte Lüßmann daraufhin. „So schnell wird das nicht gehen“, dämpfte jedoch Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) als Sitzungsleiterin die Erwartungen, während Jost Handtrack nach der Abstimmung die Sitzung vorzeitig verließ.

LT-Redakteur Gerald Modlinger meint zum Thema, das Ziel der Stadt, fahrradfreundlicher zu werden, rechtfertige nicht jede Investition. Zwei Millionen für einen Radweg: Ein Grund zum Nachdenken