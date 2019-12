18:22 Uhr

Die 1000. Geburt am Klinikum Landsberg

Die 1000. Geburt in diesem Jahr am Landsberger Klinikum: Die kleine Leni kam am Freitag zur Welt. Ihre Eltern Melanie und Björn Böhme freuen sich.

Die kleine Leni ist ein rekordverdächtiges Kind. Sie war die 1000. Geburt in diesem Jahr am Klinikum Landsberg.

Von Stephanie Millonig

Ein besonderer Tag für das Klinikum Landsberg: Am Freitag wurde Leni Böhme geboren. Das war in diesem Jahr die 1000. Geburt am Klinikum. „Wir hatten noch in keinem Jahr so viele Geburten wie 2019“, erläutert Pressesprecherin Alexa Dorow. 2018 seien es 900 Geburten gewesen. Insgesamt kamen heuer schon 1015 Kinder im Klinikum zur Welt, „denn es gibt natürlich auch Zwillingsgeburten“, wie Dorow sagt.

Die kleine Leni ist am Freitag um 11.33 Uhr geboren worden, hatte 2840 Gramm Geburtsgewicht, einen Kopfumfang von 34 Zentimetern und eine Größe von 50 Zentimetern. Den besonderen Status als 1000. Geburt in diesem Jahr würdigt das Klinikum mit einem Geschenkepaket: Neben den obligatorischen Blumen gab es auch eine sogenannte Windeltorte. Wie Alexa Dorow verrät, handelt es sich dabei um einen Packen Windeln als Korpus, den viele kleine Utensilien für den Säugling und seine Mutter zieren. „Ein Geschenk, das man verbrauchen kann.“

16 Hebammen sind laut Dorow beim Klinikum in Landsberg in Teil- oder Vollzeit angestellt. Vier Entbindungsräume stehen in Landsberg zur Verfügung. Woher kommen die Frauen, die in Landsberg gebären? „Aus Landsberg und einer Umgebung von rund 25 Kilometern, teilweise aber auch von weiter her.“ Man müsse sich in Landsberg nicht anmelden.

