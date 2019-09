vor 18 Min.

Die Dießener Finanzen sind bald in Frauenhand

Mit Regina Metz wird eine Frau neue Kämmerin der Marktgemeinde Dießen. Die 29-jährige Verwaltungsfachwirtin hat gleich eine knifflige Aufgabe.

Von Dieter Schöndorfer

Der offizielle Stabwechsel wird zwar erst zum 1. Januar vollzogen, doch Regina Metz kann sich jetzt schon von ihrem Vorgänger im Amt, Max Steigenberger, in die Welt der Dießener Kämmerei einweisen lassen. Erstes großes Projekt für die neue Kämmerin: der Haushaltsplan für das kommende Jahr 2020.

Der amtierende Kämmerer ist seit 45 Jahren im Amt

Im Vorzimmer des Bürgermeisters war die 29-jährige Regina Metz in den vergangenen Jahren schon ganz nah am Zentrum der Macht. Als neue Kämmerin wird sie nun die Herrin der Dießener Zahlen, sprich der Finanzen. Ihr Vorgänger Max Steigenberger, der gestern sein 45. Dienstjubiläum feierte, wird ihr dabei noch ein paar Monate zur Seite stehen. Sein offizieller Abschied kommt erst Ende Juni. Dabei versichert er, dass er jeden Tag gern in die Arbeit gegangen sei, seit 1990 als Kämmerer der Marktgemeinde. „Ich konnte mir vorher eigentlich gar nicht vorstellen, einmal in diesem Amt zu arbeiten“, erklärt Steigenberger, der ganz klassisch 1974 als Verwaltungsangestellter im Haus begonnen hatte.

Da hat er gleich etwas mit seiner Nachfolgerin gemein, denn auch Regina Metz hat nicht gezielt diese Laufbahn angestrebt. „Das hat sich in der jüngsten Zeit halt so ergeben.“ Da die Dettenhofenerin gerne neue Dinge anpackt und auch vor schwierigen Aufgabenstellungen keine Scheu hat, habe sie die Chance ergriffen. Ausgebildet wurde Regina Metz im Landratsamt Landsberg, wo sie Bürgermeister Herbert Kirsch quasi „entdeckte“ und nach Dießen holte. Das war 2008.

Bald beginnen in Dießen die Haushaltsberatungen

Zunächst war Metz im Einwohnermeldeamt tätig, bildete sich dann von 2012 bis 2014 zur Verwaltungsfachwirtin fort. Daraufhin wechselte sie ins Vorzimmer von Bürgermeister Herbert Kirsch. Das nächste wichtige Datum für Regina Metz wird nun der 1. Oktober sein. Dann beginnen die Haushaltsvorberatungen. Für Regina Metz der erste, für Bürgermeister Kirsch der letzte Haushalt. Er wird ja im März nicht mehr bei den Wahlen antreten.

„Es ändert sich halt alles“, freut sich die 29-Jährige dennoch auf das breite Aufgabenspektrum einer Kämmerin, die ja nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit der Verwaltung der Liegenschaften, dem Versicherungswesen und der Lenkung im Hause zu tun haben wird.

Max Steigenberger wird sie offiziell bis zum Jahresende unterstützen. Dann wird übergeben, der 62-Jährige geht offiziell Ende Juni in Ruhestand – und das ohne Wehmut: „Ich kann gut loslassen.“

Themen Folgen