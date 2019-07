15:53 Uhr

Die JWR-Schmetterlinge verlassen ihre Schule

Abschlussfeier an der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg. 165 Absolventen werden verabschiedet, 28 von ihnen haben einen Einser-Schnitt im Abschlusszeugnis.

Von Hertha Grabmaier

Mit der facettenreichen Suite „Jupiter Hymn“ von Gustav Holst eröffnete das große Schulorchester den Festakt zur Verabschiedung der 165 Absolventen der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) Landsberg. Die Schülersprecher Amrei Schützinger und Lorenz Göde moderierten die Veranstaltung gekonnt. Realschulkonrektorin Annette Ring überbrachte Grüße der Familie Winklhofer an alle und bedankte sich bei Landrat Thomas Eichinger für das neue Sportaußengelände. Auch heute zeige sich der Landkreis wieder äußerst spendabel mit einem Gutschein von 20 Euro an alle Absolventen mit einer eins vor dem Komma.

Schulleiter Detlef Zimmermann gab den heutigen von ihm als VIPs bezeichneten Ex-Schülern ein paar gute Gedanken mit auf den Weg. „Zeigt mit Zivilcourage, was in euch steckt. Habt den Mut, euch einzumischen.“ Oberbürgermeister Mathias Neuner riet den Schülern : „Macht jetzt einfach mal nichts, räumt euer Zimmer nicht auf, nehmt euch Zeit, euch selbst zu finden.“ Er warb für eine interessante Verwaltungsausbildung bei der Stadt – „egal, was der Landrat nachher sagt“.

Der OB und der Landrat werben für eine Ausbildung in ihren Behörden

Nach Ragtime-Klängen „Cantina Band“ bezeichnete Landrat Thomas Eichinger eine Verwaltungsausbildung beim Landratsamt als gute Sache. Er zitierte Konfuzius: „Nachdenken, Nachahmung, Erfahrung“, wobei Nachdenken am schwierigsten, Nachahmen am einfachsten und Erfahrung oft am schmerzlichsten sei. Elternbeiratsvorsitzende Dr. Gisela Heimann wünschte für die Zukunft das nötige Quäntchen Glück. „Heute ist einer der schönsten Tage in unserem Leben“, freute sich Schülersprecherin Nina Hollmann. In ihrer feinsinnigen, emotionalen Ansprache gab sie einen bewegenden Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre, in denen sie es nach holprigen Anläufen gemeinsam geschafft hätten, „aus dem Du ein Wir“ zu werden.

Ihr Dank galt nicht nur den Lehrkräften, die mit Geduld, Hartnäckigkeit und Strenge die Schule zu einem vertrauten Wohlfühlort werden ließen. „Danke Mama und Papa, wir sind Schmetterlinge, lasst uns hinausfliegen in die Welt und lasst uns diese so verändern, dass auch in Zukunft noch Schmetterlinge fliegen werden.“

Die Besten bekommen eine Finanzspritze

Bei der anschließenden Zeugnisübergabe verrieten die jeweiligen Klasslehrer einige Highlights aus der gemeinsamen Zeit. Dazu hatten auch die Schülersprecher einiges zu berichten und bedachten ihre Lehrer mit liebevoll ausgesuchten Geschenken und dankbaren Worten. Dazwischen hatte die in diesem Schuljahr neu gegründete Jongliergruppe ihren ersten großen Auftritt. Nach einer fantasievollen Choreografie „Fly and Flow“ von Dagmar Schmitt wurden Keulen, Bälle und Reifen gekonnte durch die Luft gewirbelt. Unter großem Applaus wurden die 28 Schüler mit einer eins vor dem Komma auf die Bühne gerufen und von der VR-Bank Landsberg-Ammersee zusammen mit der Sparkasse Landsberg-Dießen mit einem Gutschein von 30 Euro belohnt.

Die vier besten Absolventinnen ehrte Stephanie Wolter von der Frank-Hirschvogel-Stiftung mit je 300 Euro. Die VR-Bank Landsberg Ammersee verlieh den mit 30 Euro dotierten „BesterPreis“ an Schüler mit außerordentlichem Engagement. Mit dem „Final Countdown“ des Schulorchesters konnten die 165 Absolventen in die Freiheit fliegen.

