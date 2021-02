vor 17 Min.

Die Landsberger Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten

Plus Die Landsberger Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten. Warum er per Notverordnung bestellt wird.

Von Thomas Wunder

Die Landsberger Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten. Auf Christian Jungbauer folgt dessen bisheriger Stellvertreter Markus Obermayer. Nachdem die für Mitte Januar geplante Dienstversammlung coronabedingt abgesagt wurde, bestellte nun der Pandemieausschuss des Stadtrats den neuen Kommandanten und seinen Stellvertreter Christian Wind.

Da in der derzeitigen Situation eine zeitnahe Durchführung der Wahl nicht gesichert sei, machte die Stadt von der Möglichkeit einer Notbestellung des Kommandanten sowie seines Stellvertreters Gebrauch. Christian Jungbauer ist seit über 30 Jahren Mitglied der Landsberger Feuerwehr. Er war von 2007 bis 2014 Stellvertreter und ab 2015 Kommandant. Nach sechs Jahren endete seine Amtszeit.

Feuerwehr Landsberg: Kommandant Christian Jungbauer vor einem Einsatz. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)





Aus privaten Gründen trat Jungbauer nicht mehr an. „Ich kann das Amt nicht mehr so ausfüllen, wie ich das möchte“, sagte er in der Sitzung des Pandemieausschusses. Sein Schwiegervater sei seit einiger zur Pflege in seinem Haus untergebracht.

In der Sitzung bedankte sich der scheidende Kommandant auch bei seinen Feuerwehrkollegen und dem Stadtrat. Er sei nur der Kopf der Feuerwehr gewesen, aber die Mannschaft dahinter habe großartige Arbeit geleistet. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) überreichte Jungbauer ein kleines Präsent und dankte ihm. Jungbauer bleibt der Feuerwehr als Gerätewart erhalten..

Lesen Sie auch:

Themen folgen