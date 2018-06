21:58 Uhr

Die Landsberger Wies’n kann beginnen

Auf der Waitzinger Wiese wird fleißig aufgebaut und auch die Bierprobe nahm einen erfolgreichen Verlauf.

Von Gerald Modlinger

Das Festzelt und die Fahrgeschäfte sind schon weitgehend aufgebaut und am Montagabend hat das Festbier der Paulanerbrauerei auch noch die traditionelle Bierprobe im Waitzinger Bräustüberl erfolgreich bestanden. Dem Volksfest vom 8. bis 17. Juni steht also nichts mehr entgegen. Oberbürgermeister Mathias Neuner zapfte das Holzfass mit einer 30-Liter-Kostprobe des Exportbiers an und probierte das Bier zusammen mit Festwirt Roland Rachinger, Veranstalter Edmund Diebold und Bezirksverlaufsleiter Uwe Schröder. Kosten wird die Maß Bier auf der Wies’n übrigens 8,20 Euro. (ger)

