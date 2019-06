vor 3 Min.

Die Wasserkrise hat die Stadtwerke im Griff

Neue Quellen und Brunnen sollen mehr Wasser für die Landsberger liefern. Der hohe Arbeitsaufwand bleibt nicht ohne Folgen. Wie sich das unter anderem auf das Inselbad auswirkt.

Von Gerald Modlinger

Die Wassernot im vergangenen Winter war für die Stadtwerke und die Kommunalpolitiker in Landsberg eine neue und nicht erwartete Erfahrung. Wie kann die Trinkwasserversorgung gesichert werden? Diese Frage treibt nicht nur die Stadtwerke um, auch die Partei Landsberger Mitte hatte dazu im Frühjahr einen Fragenkatalog vorgelegt. Antworten darauf gab es in der jüngsten Stadtratssitzung.

Die Grundwasserstände gingen aufgrund der geringeren Niederschläge (750 statt der üblichen 950 Liter pro Quadratmeter im Jahr in Landsberg) stark zurück. Dies hatte zur Folge, dass der Brunnen II in der Hartmahd bereits im August trocken fiel. Im November folgte der Brunnen II in der Weststadt. In dem sonst breiten Grundwasserstrom entstanden unterirdische Inseln, und die dort befindlichen Brunnen fielen aus.

Kaufering musste Anfang des Jahres mit Trinkwasser aushelfen

Im Dezember und Januar musste sogar Trinkwasser aus Kaufering in die Kreisstadt gepumpt werden. Allerdings nicht lange: Nach 8100 Kubikmetern (der Jahresbedarf in der Stadt liegt bei 2,3 bis 2,5 Millionen Kubikmetern) war damit Schluss. Es habe in beiden Netzen Druckprobleme gegeben, sagte dazu der Technische Vorstand der Stadtwerke, Norbert Köhler, im Stadtrat. Deshalb müssten entsprechende Steuerungen eingebaut werden. Zugleich seien aber noch etliche andere Sofortmaßnahmen ergriffen worden. Die Belieferung der Oberen Singoldgruppe wurde eingestellt und der Notbrunnen bei Waal wieder in Betrieb genommen.

Außerdem wurde Wasser aus dem Wiesbach ausgeleitet, um das Grundwasser südlich des Hartmahdbrunnens anzureichern. Mittelfristig, berichtete Köhler, wollten die Stadtwerke zusätzliche Wasserquellen erschließen. Eine neue Quellgalerie an der maroden Quellfassung in Mittelstetten könnte im Jahr rund 650.000 Kubikmeter (also mehr als ein Viertel des derzeitigen Bedarfs) Wasser liefern – und zwar ziemlich schnell. In diesem Bereich ist bereits ein Wasserschutzgebiet vorhanden, sagte Köhler im Stadtrat.

Bei Pitzling gibt es noch ungenutzte Quellen

Dieser Vorteil bestehe auch, wenn weitere Quellen bei der Teufelsküche oberhalb der Staumauer erschlossen werden würden. Auch am Holzangerberg bei Pitzling treten bislang nicht genutzte Quellen aus. Allerdings: Dort gibt es Biotope, die Quellen lägen in einem FFH-Gebiet. Weiter erkundet werden auch die Grundwasserströme im Westen der Stadt: „Erste hoffnungserweckende Ergebnisse liegen vor“, heißt es dazu in der Vorlage an den Stadtrat.

Drei andere Maßnahmen seien zwar geprüft, aber schließlich verworfen worden: Der Bau eines Brunnens beim Zehnerhof scheide wegen der dort nicht ausreichenden Grundwassermächtigkeit aus, auch eine Reaktivierung des Brunnens in Holzhausen werde nicht weiterverfolgt: Dort gebe es kein Schutzgebiet mehr, das Rohrleitungsnetz sei marode. Ebenfalls kein Thema mehr sei die Gewinnung von Uferfiltrat.

Welche Folgen hat das für den Wasserpreis?

Angesichts der möglicherweise anstehenden Investitionen in die Trinkwasserversorgung wollte die Landsberger Mitte auch wissen, was das für den Wasserpreis bedeuten könnte. Norbert Köhler beließ es bei einer allgemein formulierten Antwort: Wenn eine Million Euro investiert werde, verteuere sich der Kubikmeterpreis um fünf Cent.

Zu Überlegungen der Landsberger Mitte, Bauherren zu trinkwassersparenden Maßnahmen zu verpflichten (zum Beispiel Grauwasseranlagen oder Zisternen für die Gartenbewässerung), äußerte sich Köhler zurückhaltend: „Sollte sich die Situation nicht weiter verschlechtern, möchten wir derartige Maßnahmen derzeit nicht diskutieren.“

Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) beschrieb die Lage so: „Wasser ist genug da, bloß ist die Erschließung nicht optimal.“ Diese Aussage stellte wiederum Stadtrat Dr. Wolfgang Weisensee nicht zufrieden: „Jeder Tropfen, den wir einsparen, ist ein guter Tropfen. Bei Zisternen vergeben wir uns nichts, wir müssen jetzt damit beginnen.“

Das Personal ist ziemlich beschäftigt

In diesem Jahr hat es zuletzt kräftig geregnet. Nachdem es im Februar, März und April gegenüber dem langjährigen Mittel zu trocken war, lag die Regenmenge im Mai fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Wie sich das auswirkt, werde sich im Westen der Stadt schon nach ungefähr zwei Wochen zeigen, sagt Köhler. Aber er fügt an: „Wir kommen von einem Niveau, das weit unter dem normalen war.“

Auswirkungen hat die Wasserkrise übrigens auch auf andere Tätigkeitsfelder der Stadtwerke: Das ergab eine Anfrage der UBV zum Inselbad: Die Umsetzung des Wettbewerbs und der Besucherbefragung, die vor zwei Jahren durchgeführt wurden, stehe noch aus, hieß es in der Antwort der Stadtwerke. Grund dafür seien „enge personelle Ressourcen, Mehrbelastungen im Bau und Betrieb sowie Projekte, die deutlich mehr Einsatz/Aufwand erfordern, wie zum Beispiel die Sanierung der Parkgarage Schlossberg und die unmittelbar anschließende Wasserkrise“. Auch zur Finanzierung der Inselbadsanierung sei „bisher noch keine finale Abstimmung der Stadt erfolgt“, so Norbert Köhler weiter.

