Diebstahl in Landsberg: Auch in einem Abbruchhaus gibt es was zu holen

Ein Dieb bricht eine Kellertür in Landsberg auf. Dahinter wird er fündig.

Auch in einem Abbruchhaus können Einbrecher Beute machen. Das hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Von-Eichendorff-Straße in Landsberg gezeigt.

Auf der dortigen Baustelle brach ein bislang unbekannter Täter eine Kellertüre auf, berichtet die Landsberger Polizei. Aus dem dahinter liegenden Raum erbeutete er hochwertiges Werkzeug der Marke Hilti. Es handelt sich um einen Abbruchhammer und zwei Säbelsägen. Ihr Wert wird mit rund 2000 Euro angegeben. (lt)

Lesen Sie dazu auch: