Dießen

16:03 Uhr

Christian Wahl und der See(h)er vom Strandhotel in Dießen

Plus Christian Wahl zeigt im Strandhotel Südsee unter anderem eine etwa drei Meter hohe Skulptur. Das LT spricht mit dem Dießener Künstler über seine Arbeit.

Von Dagmar Kübler

Das Strandhotel Südsee in Dießen mausert sich zu einem Ort, der nicht nur Gäste, sondern auch Kunst beherbergt. „Unser Ziel ist, das Strandhotel und das Grundstück durch Kunst und Kultur zu bereichern und hierdurch mit viel buntem Leben zu füllen“, sagt sein neuer Besitzer Johann Rieß. „Gerne stellen wir die Räumlichkeiten des Hotels in Zukunft für wechselnde Ausstellungen zur Verfügung. Am liebsten mit Künstlern, die einen Bezug zu Dießen und zum See haben.“

