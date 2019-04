vor 54 Min.

Dießen: Das sind die „Häuser des Jahres“

Der Dießener Heimatverein vergibt seit Langem die Auszeichnung „Haus des Jahres“. Wohin die Preise in diesem Jahr gehen und wer in Zukunft den Weihnachtsmarkt organisiert.

Seit 37 Jahren vergibt der Heimatverein Dießen als Anerkennung für hervorragende Leistungen der privaten Denkmalpflege die Plakette „Haus des Jahres“. Heuer waren es gleich drei Gebäude, die ins Auge fielen, von denen zwei sehr eng zusammenhängen.

Die ausgezeichneten Häuser sind in diesem Jahr ein Ensemble auf der Obstwiese nördlich der Kreuzkapelle am Kirchsteig St. Georgen und ein Kleinbauernhaus in Wengen Nr. 6, das im Kern wohl auf das 17. Jahrhundert zurückgeht. Die „Häuser des Jahres 2019“ wird das Landsberger Tagblatt in einer kleinen Serie ausführlich vorstellen.

Eine Traditionsveranstaltung ist Geschichte

In der Jahresversammlung des Heimatvereins Dießen nannte Kunsthistoriker und Vorsitzender Thomas Raff Zahlen und Fakten zu dem 1925 gegründeten Verein. 317 Mitglieder gibt es aktuell. „Es sind durch die Bank interessante neue Menschen bei uns, Kunstbeflissene durch und durch, etwa Matthias Rodach, der uns das Kunstwerk ’Der Diez’ – also den „Mann mit dem goldenen Fisch“ – im Herzen von Dießen geschenkt hat.“

Überhaupt sei das künstlerische Leben in der Gemeinde immens, freute sich Raff: „Wir bekommen jede Menge Anfragen, vor allem von Malern oder Bildhauern, die im Taubenturm ausstellen möchten. Auch 2019 ist es so, dass unser Programm bis zum Ende des Jahres steht.“ Für die denkmalgerechte Sanierung des Taubenturm-Daches wurde der Heimatverein kürzlich von der „Deutschen Stiftung Denkmalschutz“ mit einer Bronzeplakette ausgezeichnet.

Wer den Weihnachtsmarkt in Zukunft betreibt

Schatzmeister Josef Graf gab bekannt: „Wir haben einen Überschuss von mehr 10.000 Euro auf der hohen Kante. Der inzwischen 40. Weihnachtsmarkt war trotz widrigen Wetters ein voller Erfolg, wir können auf 3167 Euro Überschuss zurückblicken.“ Allerdings werde das 2004 initiierte „KurzFilmFestival“ nicht mehr stattfinden. Die Leiterin Ulrike Kreutzer sege sich aus persönlichen Gründen nicht in der Lage, die Veranstaltung zu organisieren.

Bis jetzt sei der Taubenturm für zehn Veranstaltungen gebucht, wurde mitgeteilt. Der Weihnachtsmarkt werde von neuen Helfern organisiert – dem Ehepaar Julia und Hans Rieß jun., das sich den Besuchern kurz vorstellte (Lesen Sie dazu auch: Goldene Lichter und Kunst aus Müll ). Die beliebte Kultur-Veranstaltungsreihe „Goys Letzte Montage“ unter Leitung von Namensgeber Sebastian Goy wird endgültig in „Goys Letzte Sonntage“ umbenannt, zieht vom Lokal „Maurerhansl“ ins Café vom „Blauen Haus“.

Am Ende der Veranstaltung musste der Vorsitzende den Mitgliedern noch einen Wermutstropfen einschenken: „Ab 1. Januar 2020 steigt der jährliche Mitgliedsbeitrag von 15 auf 20 Euro“, verkündete er. (gamb/una)

