Dießen

vor 45 Min.

Missbrauch im SOS-Kinderdorf Dießen? Das sagt der damalige Leiter

Im SOS-Kinderdorf in Dießen sollen zwei ehemalige Mitarbeiterinnen Kindern Leid zugefügt haben.

Plus Im SOS-Kinderdorf in Dießen sollen zwei frühere Mitarbeiterinnen Kindern über Jahre Leid zugefügt haben. Der damalige Leiter Erich Schöpflin nimmt zu den Vorwürfen Stellung.

Von Thomas Wunder

Eine Studie über Übergriffe auf Kinder zwischen Anfang der 2000er-Jahre und 2015 hat erschreckende Vorwürfe gegen zwei ehemalige Dorfmütter eines SOS-Kinderdorfs zu Tage gefördert. Dass es sich dabei um das Kinderdorf in Dießen handelt, bestätigt der damalige Leiter Erich Schöpflin im Gespräch mit unserer Zeitung. Er nimmt als Privatperson zu den Vorwürfen Stellung, spricht über seine Verantwortung und gibt Einblick in das tägliche Leben im SOS-Kinderdorf in Dießen.

