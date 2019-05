vor 9 Min.

Dießener Töpfermarkt: Aufbau im Regenschauer

"Gießen am Jammersee", so nennen die Töpfer Dießen, wenn es so schüttet, wie gestern am Vorabend des Töpfermarktes.

Auch wenn der See fast bis an den Rand der Ufermauer reicht, sind die Aussteller optimistisch. Für Dießen haben sie einen Spitznamen, wenn zu viel Nass von oben kommt.

Von Stephanie Millonig

Bei den Fischerhütten schwappt der See bereits einwenig auf den Weg, wenn der abfahrende Dampfer Wellen schlägt. Zum Mühlbach hin sind zwei Reihen Sandsäcke aufgebaut und in der Unterführung blubbert leise eine Elektropumpe, um das Wasser abzutransportieren.

Auch wenn der See sehr hoch steht, bauen die Töpfer ihre Pavillons und Stände auf und sind guten Mutes, dass am Himmelfahrtstag schönes Wetter wird und der Töpfermarkt wieder Tausende Besucher anzieht. 180 Werkstätten aus 15 Ländern sind vertreten, abgesagt hat laut dem Geschäftsstellenleiter der Marktgemeinde, Karl Heinz Springer kein einziger.

„Morgen scheint die Sonne“

Am Mittwoch bereitet gegen 17 Uhr weniger der Ammersee, denn Nass von oben Probleme. Ein starker Wind peitscht von Nordosten her Regen über den Platz. Hans Fischer aus Passau, der schon seit Jahren zum Töpfermarkt kommt, ist mit Gummistiefel und Regenbekleidung ausgerüstet. Eine Ausrüstung, die gewissermaßen jeder Töpfer dabei hat, denn um diese Jahreszeit ist immer mal mit schlechtem Wetter zu rechnen. „Ich hab’ schon alles gehabt, es hat geregnet, gestürmt und gehagelt, nur geschneit hat es noch nicht.“ Fischer vertraut darauf, dass der Ammersee in seinen Ufern bleibt. „Das geht alles gut und morgen scheint die Sonne.“

Steffen Jacobs, der gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen kretischen Töpfer Nikos Kavgalakis die Töpferwerkstatt führte, erzählt, dass Nikos Kavgalakis immer zu Beginn des Töpfermarktes in die Kirche St. Stephan in Dießen ging und viele Kerzen anzündete. Steffen Jacobs will ganz spezielle Kerzen anzünden: Sie werden in einen tönernen Kerzenständer für Bittkerzen gesteckt werden, den Nikos Kavgalakis für Kirchen schuf.

Bittkerzen für einen gelingenden Töpfermarkt

Jacobs hat seine Kerzen wohl nicht rechtzeitig angezündet, ein kräftiger Regenschauer sorgt für unangenehme Nässe von oben. Doch Töpfer sind stoisch. Auch Pit Arens aus Berlin Pankow, der auch schon die verschiedensten Wetterlagen auf dem Töpfermarkt erlebt hat: „Hagel, Regen, Sturm, aber Hochwasser habe ich noch nicht in meiner Sammlung.“ Und Töpfer haben Galgenhumor: Dießen wird dann zu „Gießen am Jammersee“, erzählt seine ebenfalls aus Berlin kommende Standnachbarin Juliane Herden, wie durchnässte Keramiker die Marktgemeinde dann nennen.

Sie ist aber froh, dass der Töpfermarkt nicht abgesagt wurde. „Lieber mit Gummistiefeln als gar kein Dießen." Hauptsache für die Aussteller ist, dass es an den Markttagen schön ist, und neben den Keramikliebhabern auch die Familien kommen. Und der Wetterbericht gibt ihnen Anlass zu Optimismus: Täglich steigen die Temperaturen an bis Sonntag.

Öffnungszeiten Der Töpfermarkt ist von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

