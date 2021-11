Egling

Neuer Anlauf für ein Pflegeheim in Egling

Plus Ein Investor will in Egling ein Pflegeheim mit Tagespflege bauen. Im Gemeinderat und bei der Bürgerversammlung werden Bedenken zu Größe und Standort laut.

Von Walter Herzog und Christian Mühlhause

Schon seit Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Bau eines Pflegeheimes in Egling. Investoren haben ihre Konzepte vorgestellt, Kooperationspartner kamen als mögliche Träger zu Wort, eine Bürgerstiftung wurde gegründet und es waren auch verschiedene Grundstücke im Ortsbereich Gespräch, zu einer Umsetzung eines solchen Projektes ist es aber bisher nicht gekommen. Ein entsprechendes Vorhaben wurde im Jahr 2012 bei einem Bürgerentscheid mehrheitlich abgelehnt. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Rathauschef Ferdinand Holzer sieht viele Vorteile. Doch längst nicht alle sind von dem Vorhaben überzeugt, wie sich bei der Bürgerversammlung und in der vergangenen Gemeinderatssitzung zeigte.

