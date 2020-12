Ein Dank an die vielen Helfer

Plus Im Landkreis Landsberg setzten sich viele Menschen für Notleidende ein. Das ist nicht nur in der Vorweihnachtszeit wichtig, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

In den Wochen vor Weihnachten ist nicht nur Advents-, sondern auch Spendenzeit: Spendengalas im Fernsehen, Spendenaktionen im Radio und Spendenvordrucke im Briefkasten. In der besinnlichen Adventszeit erinnern sich viele an jene Menschen, die in Not sind.

Not beschränkt sich nicht auf eine Jahreszeit

Doch die Not beschränkt sich nicht auf eine Jahreszeit. Und so ist es erfreulich, dass es auch im Landkreis Landsberg zahlreiche Menschen gibt, die über das ganze Jahr Notleidende unterstützen. Zu ihnen gehört der Landsberger Thomas Bihler, der mit dem Flughafenverein München wertvolle Hilfe leistet. Zu ihnen gehören aber auch jene, die die Familie Wiegert aus Kaufering bei ihrem Kampf gegen den Krebs unterstützt haben.

Mit der Corona-Pandemie vergrößert sich die Zahl der Menschen in Not. Sie leiden nicht nur finanziell unter der Krise, sondern in vielen Fällen auch psychisch infolge der langen Einsamkeit. Auch diese Menschen brauchen Hilfe. In Zeiten wie diesen dürfen wir sie nicht vergessen.

