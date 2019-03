vor 23 Min.

Ein junges Orchester mit Disziplin

Volle Konzertbühne im Landsberger Sportzentrum: Die Nachwuchs-Streichorchester, die in Landsberg zu Hause sind, veranstalteten ein gemeinsames Konzert.

Die Streicher der beiden Landsberger Gymnasien und der Sing- und Musikschule treten gemeinsam auf

Ein gemeinsames Konzert der in der Stadt Landsberg beheimateten Nachwuchs-Streichorchester – welch wunderbare Idee. Im Sportzentrum, der einzigen in der Stadt verfügbaren Räumlichkeit mit einer ausreichend großen Bühne, feierte das von den Musiklehrern und Dirigenten der Klangkörper initiierte Projekt eine begeisternde Premiere. Musikschulleiter Lothar Kirsch äußerte in seiner Begrüßung Vorfreude, die nicht enttäuscht werden sollte. Das bis zum Schluss geheim gehaltene Programm war ganz auf Tanz ausgerichtet, die Stücke stellten Orchestermitglieder vor.

Den Beginn machten die Vororchester von Dominikus-Zimmermann-Gymnasium und Ignaz-Kögler-Gymnasium sowie die Sinfonietta der Städtischen Sing- und Musikschule. Marianne Lösch vom IKG führte den jüngsten musikalischen Nachwuchs bei der irischen Volksweise „A Celtic Ring“ und einem norwegischen Tanz aus der Feder von Edvard Grieg. Beate Leupold von der Musikschule übernahm den Dirigentenstab für den „Tanz der Rohrflöten“ aus Tschaikowskys Nussknackerballett. Das etwa 80 Köpfe starke Gebilde ließ sich von beiden Dirigentinnen gut führen, zeigte viel Harmonie und Rhythmusverhalten.

Dann hieß es Stühle zusammenrücken: An die 110 Musiker drängten sich jetzt mit ihren Instrumenten auf der Bühne. Mit dabei waren beispielsweise fünf Kontrabässe – welches Profiorchester kann schon damit konkurrieren? Als Erste stand Betina Pfaffendorf vom DZG am Dirigentenpult und führte die Großen Orchester von DZG und IKG sowie das Jugendsinfonieorchester der Musikschule. Aufgelegt war der „Große Marsch“ aus Wagners Tannhäuser, den der Klangkörper wuchtig-getragen spielte. Birgit Abe (Musikschule) übernahm den Taktstock für einen Slawischen Tanz von Dvorak und den „Tanz der Ritter aus der Romeo-und-Julia-Suite von Prokofjew. Martin Heller vom IKG war es vorbehalten, mit dem Kaiserwalzer von Johann Strauß Sohn einen schwungvollen Schlusspunkt zu setzen. Das Ensemble folgte bei dem fast zwölfminütigen Klassiker aufmerksam und willig den Vorgaben des Dirigenten zu Rhythmus und Dynamik.

Mit der Idee eines gemeinsamen Konzerts der Landsberger Nachwuchsorchester sei sie schon länger schwanger gegangen, erzählte Birgit Abe. Betina Pfaffendorf, Beate Leupold und sie seien als Schülerinnen bei den von den Gymnasien von Landsberg und Gilching gemeinsam durchgeführten Orchestertagen dabei gewesen. Diese waren im Wesentlichen auf das Engagement des erst vor ein paar Tagen verstorbenen Alfons Schmidt hin entstanden. An diese Woche mit abschließenden Konzerten knüpfe sie tolle Erinnerungen. Das sollte dem aktuellen Nachwuchs nicht vorenthalten werden. Letztendlich wurde es eine von den Musikpädagogen gemeinsam getragene Aktion. „Die Jüngeren haben ab Freitag für das Konzert am Sonntag geprobt“, so die Geigenlehrerin, „die Größeren begannen bereits einen Tag früher.“ (löbh)

Themen Folgen