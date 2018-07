vor 52 Min.

Ein neues Kapitel im Maurerhansl in Dießen

Das Dießener Traditionshaus stellt den Wirtshausbetrieb ein. Dafür soll nach der Sommerpause der Event- und Kulturbereich weiter ausgebaut werden.

Von Dieter Schöndorfer

Es ist zwar ein Abschied, aber doch kein umfassender, auch wenn er vielen wehtut. Der Koch des Maurerhansls, Florian Steinz, wird den Traditionsbetrieb verlassen. Damit ist gleichzeitig das Ende des traditionellen Wirtshausgeschehens besiegelt, wie jetzt Eigentümer Maran Fesser dem Landsberger Tagblatt bestätigte. Ein Ende sei es jedoch nicht, sondern eher der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte des Maurerhansls, der künftig verstärkt als Veranstaltungslocation genutzt werden wird.

Von den Reaktionen überwältigt

Maran Fesser war überwältigt ob der Reaktionen, die seine Ankündigung, den Maurerhansl in Dießen als traditionelles Wirtshaus nicht mehr weiterführen zu wollen, hervorgerufen hatte. „In den sozialen Medien hatten wir innerhalb weniger Stunden über 800 Aufrufe“, berichtet er. Für viele sei die Entscheidung ein schmerzlicher Verlust, die meisten seien zumindest traurig darüber. Dennoch bleibt es dabei.

Maran Fesser: „Es ist ja nicht so, dass wir aufhören.“ Doch der Abschied des beliebten Koches, der 2016 auf Helge Fesser in der Gasthausküche nachfolgte, sei für den Wirtshaus-Betrieb nicht zu kompensieren. Zu den Beweggründen von Steinz wollte sich der Mauerhansl-Chef nicht näher äußern, nur, dass es keinen Nachfolger für „Flo“ in der klassischen Form mehr geben werde. Trotz der Trauer über dessen Weggang freue er sich jetzt über ruhigere Phasen im Privatleben. Gleichzeitig sei er aber auch gespannt auf die neuen Wege, die er künftig zu gehen bereit ist. „Wir beenden zwar die Wirtshaus-Ära, wollen aber den Maurerhansl nun stärker als Event- und Kulturbetrieb ausbauen.“

Es liegen viele Anfragen vor

Schon jetzt lägen zudem viele Anfragen für Feiern und Hochzeiten vor. Durch die Schließung der Gastronomie könnten er und sein Team sich darauf zielstrebiger ausrichten. Das bedeute aber auch, dass er weiterhin zum Beispiel die von ihm ins Leben gerufene „Kultour“ fortsetzen werde. Kleinkunst und legendäre Kostümfeste – das haben schon seine Eltern Karin und Helge Fesser mit Leidenschaft angeboten. Außerdem brachten sie das Haus-Theater „Dramatische Gesellschaft Dettenhofen” auf die Bühne des Maurerhansls. Maran Fesser hat diese Gene und die Leidenschaft seiner Eltern sicherlich geerbt. So sind hochkarätige Künstler wie Café del Mundo, Quadro Nuevo, Gankino Circus und einige andere mehr längst für die kommende Saison engagiert. Auch die Dießener Musiknacht (13. Oktober) ist schon fest eingeplant. Maran Fesser ist bereits seit einiger Zeit am Pläneschmieden und will diese schon bald genauer vorstellen.

Bis Ende Juli wird noch gekocht

Unberührt vom neuen Konzept bleibe der Bereich Hotel und Ferienwohnungen. „Das führen wir wie gehabt weiter.“ Derweil wirbt er aber darum, dass noch möglichst viele „liebe Freunde und Bekannte“ des Wirtshauses Maurerhansl in selbiges kommen, um die letzten vier Wochen unter „Flos federführenden Geschmacksknospen“ zu schlemmen, zu ratschen und zu genießen. Noch vier Wochen, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, bestehe die Gelegenheit, die frischen und biologischen Zutaten und Gerichte, zubereitet von Florian Steinz, zu genießen.

Der letzte Abend mit „Flo“ wird am Sonntag, 29. Juli, sein. Dann geht der bisherige Maurerhansl wie gewohnt in die Sommerpause, um anschließend mit einem neuen Konzept zurückzukehren.

