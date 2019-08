vor 17 Min.

Eine Ausstellung begibt sich auf die Spuren der Landsberger Stelzer

"Die Stelzer" feiern heuer 25. Jubiläum. Im Juni fanden Auftritte am Landsberger Hauptplatz statt, jetzt startet in der Säulenhalle eine Ausstellung, die nicht nur Bilder, sondern auch Kostüme und Requisiten zeigt.

Bei einer Jubiläumsausstellung in der Landsberger Säulenhalle zeigen „Die Stelzer“ 25 Jahre ihres Schaffens. „Die Stelzer“ zählen mit ihrem 25-jährigen Bestehen heute laut Pressemitteilung zu einem der größten und ältesten Ensembles dieses Genres.

In der Ausstellung - die Vernissage ist am heutigen Freitag ab 19 Uhr - wird bis 8. September ein Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte gezeigt. Kostüme, Requisiten, Bilder und Videos geben einen Eindruck davon, was Theater auf Stelzen fassen kann. Der Bezug zu Landsberg ist dabei ein roter Faden.

30.000 Bilder im Archiv

„Unser Archiv umfasst mehr als 30.000 Bilder“, sagt der Leiter Wolfgang Hauck. „Nur eine kleine Auswahl zu den verschiedenen Produktionen möchten wir Ihnen in unserer Ausstellung zeigen.“ Dazu ergänzen noch Workshops und Vorführungen das Ausstellungsprogramm.

Auch die verschiedenen Akteure werden vorgestellt, die mit Kostümproduktion, Bühnenbild, Recherche, Text oder Musik zum Repertoire der Stelzer beigetragen haben. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr und Sonntag 14 bis 19 Uhr. (lt)

