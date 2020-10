vor 14 Min.

Eine Demonstration sorgt für zwei Stunden Ruhe in Dießen

Hofmark und Herrenstraße in Dießen waren am Donnerstagnachmittag wegen einer Demonstration gegen die hohe Verkehrsbelastung gesperrt.

Plus Am Donnerstag haben Anwohner der Herrenstraße und der Hofmark in Dießen gegen die Verkehrsbelastung demonstriert. Sie stellen Stühle und Tische für Kaffee und Kuchen auf und flanieren auf der für Autos gesperrten Fahrbahn.

Von Gerald Modlinger

Was für eine Ruhe plötzlich herrscht, so gegen 16 Uhr am Donnerstag auf der Herrenstraße und Hofmark in Dießen. Das Zwitschern der Vögel ist wieder zu hören – und auch eine Schleifmaschine und eine Heckenschere, mit denen jemand arbeitet. Die üblichen Geräusche der Zivilisation, aber kein Verkehrslärm. Zumindest für zwei Stunden, denn solange waren gestern die beiden Hauptverkehrsstraßen in Dießen abgeriegelt, damit Anwohner gegen die ihrer Meinung nach nicht mehr zumutbare Verkehrsbelastung demonstrieren konnten.

Die Beteiligung und die Zahl der auf der Fahrbahn aufgestellten Stühle und Tische blieben freilich überschaubar. Warum? „Das frage ich mich auch, wo sind die anderen?“, sagt Martin Gensbaur aus der Hofmark-Kurve. Seine Frau und sein Nachbar Xaver Gallinger nutzen derweil die zwei autofreien Stunden, um mit einem Maßband die Breite der Engstelle zu messen. 5,21 Meter sind es an der schmalsten Stelle, finden sie heraus, kein Wunder, dass Lkw hier auf den Gehweg ausweichen müssen, merken sie an.

So ruhig wie spätnachts oder während des Lockdown

Etwas weiter unten hat sich Lidia Schneider postiert. „Jetzt ist es schön ruhig“, sagt sie, wie sonst nur spätnachts – oder an Ostern, als wegen des Corona-Lockdowns praktisch kein Verkehr mehr war. Seit 27 Jahren lebe sie in der Hofmark, „und damals hat es geheißen, dass bei Romenthal eine Umgehung kommt“, sagt sie. Doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Noch viel länger kennt Franz Höfle die Situation. Seit 50 Jahren lebt der 82-Jährige inzwischen in der Herrenstraße. Mit Büchern und einem Glas Weißherbst genießt er die Ruhe und die Nachmittagssonne vor seinem Haus. Was er sich wünscht? Den Schwerlastverkehr großräumig umzuleiten und eine Reduzierung des übrigen Autoverkehrs. Wie das gehen soll? „Um eine Entlastungsstraße wird man nicht herumkommen“, meint er, „in diesen sauren Apfel muss man beißen.“ Man müsse die Realität sehen, die Bevölkerung wachse und damit auch der Verkehr. Dessen Zunahme sei ein schleichender Prozess, man gewöhne sich daran. Wenn er an die ersten Jahre in der Herrenstraße zurückdenkt, kann er sich noch erinnern, wie sich die Kinder auf der Straße bewegen konnten und der Hund der früheren Metzgerei Kammerl gegenüber habe sich auf die Straße legen können, „ohne dass er jemandem im Weg umgegangen ist“.

Auch mit Bannern wurde auf die Lage in der Herrenstraße und Hofmark aufmerksam gemacht. Bild: Thorsten Jordan

Heute ist das nicht mehr so entspannt: Das ist auch die Erfahrung von Daniela Schäfer mit ihren Kindern Johanna, Joshua und Sophia. Sie wohnen in der Schützenstraße, und auch da sei der Verkehr ein Problem. Als Zentrumsbewohnerin weiß Schäfer auch, wie schwer es ist, mit drei kleinen Kindern die Herrenstraße zu queren. Und runter bis zur Ampel am Marktplatz könne sie mit dem Kinderwagen auf der Südseite auch nicht gehen, weil der Gehweg zu schmal ist. Sie hofft, dass eine etwaige Entlastung der Herrenstraße nicht dazu führt, den Verkehr in die Schützenstraße zu leiten. Diese sei ohnehin schon vom Abkürzungsverkehr in Richtung Weilheim belastet.

Auch Daniela Schäfer machte mit ihren Kindern Sophia, Joshua und Johanna auf die Verkehrssituation in Dießen aufmerksam, die sie auch in ihrer Straße, der Schützenstraße, als unbefriedigend empfindet. Bild: Thorsten Jordan

Von den Adressaten des Anwohnerprotests – zum Beispiel Gemeinderatsmitglieder – war zumindest zu Beginn der Demonstration niemand zu sehen. Die kämen noch, meinte Organisator Peter Kaun junior, von einigen habe er entsprechende Nachrichten erhalten. Extra eingeladen habe er aber die Gemeinderäte nicht. „Ich wollte ja keine Gemeinderatssitzung auf der Herrenstraße einberufen.“

Der Organisator ist sicher, dass sich was bewegen wird

Kaun zeigte sich aber davon überzeugt, dass die Demonstration nicht ohne Folgen bleiben werde: „Es wird sich was bewegen.“ Kauns Vater verweist auch noch auf einen anderen Gesichtspunkt der Demo: „Es geht auch darum, dass man die Straße sperren kann.“

Peter Kaun junior organisierte die Demonstration in der Herrenstraße und Hofmark. Bild: Thorsten Jordan

Der Pkw-Verkehr wurde in diesen zwei Stunden über das Wohngebiet zwischen Lachener und Herrenstraße/Hofmark umgeleitet, der Lkw-Verkehr großräumig über Utting. Das sei mal ein „Versuchsballon“ gewesen, heißt es von der Polizei vor Ort. Als Lösung, um Herrenstraße und Hofmark zu entlasten, wird sich das wohl nicht eignen. Denn schon im Vorfeld der Demo hatte es in den Sozialen Medien auch Stimmen gegeben, die darauf hinwiesen, dass der Verkehr auch in anderen Straßen in Dießen ein Problem sei.

